МЧС: при пожаре в кафе «Полигон» в Костроме погибли 13 человек, а не 15

В МЧС опровергли гибель 15 человек при пожаре в костромском кафе

Фото: Ольга Евтушкова / РИА Новости

В МЧС опровергли гибель 15 человек при пожаре в костромском кафе «Полигон».

«Нет, на месте пожара обнаружены тела 13 погибших», — сказал замглавы регионального управления МЧС Алексей Греков, передает ТАСС.

Губернатор региона Сергей Ситников в своем телеграм-канале также написал о 13 погибших. Пострадали девять человек, сообщили ТАСС в региональном департаменте здравоохранения.

Ранее собеседник агентства в экстренных службах сообщал о 15 погибших. Такое же число жертв назвали «Интерфаксу» в штабе на месте ЧС.

Пожар в кафе, которое принадлежит депутату Костромской областной думы от фракции «Единая Россия» Ихтияру Мирзоеву, произошел ночью 5 ноября. По предварительным данным, причиной возгорания стал запуск ракетницы во время массовой драки. Подозреваемого в ее использовании задержали.

СК возбудил по факту пожара два уголовных дела. В региональном отделении «Единой России» сообщили, что в заведении могли быть нарушены правила пожарной безопасности. Если это подтвердится, то к ответственности обещали привлечь всех, в том числе собственника.

7 ноября в регионе объявили днем траура по погибшим. Власти говорят, что помогут семьям жертв в организации похорон и материально, также всю необходимую помощь должен оказать Мирзоев.