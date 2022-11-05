Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 ноября
EUR ЦБ: 60,61 (-0,31) Инвестиции, 03 ноя, 16:24
Курс доллара на 4 ноября
USD ЦБ: 62,1 (+0,48) Инвестиции, 03 ноя, 16:24
«Спартак» не смог обыграть оставшийся без тренера «Сочи» в матче РПЛ Спорт, 15:53
Генсек НАТО оценил риск применения Россией ядерного оружия Политика, 15:46
Как подготовить машину к холодному сезону: семь полезных лайфхаков РБК и Nokian Tyres, 15:46
Правительство разрешило ЛУКОЙЛу создать охранную компанию Бизнес, 15:42
Шлеменко назвал достойного соперника для нового чемпиона UFC Махачева Спорт, 15:14
Помощник Карпова рассказал о состоянии попавшего в больницу шахматиста Спорт, 15:08
HBO закрыла сериал «Мир Дикого Запада» на сезон раньше, чем хотели авторы Технологии и медиа, 15:04
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Современный дом в старинном районе: в чем преимущество такой недвижимости РБК и Амарант, 15:03
Космическая аномалия: ученые нашли планету плотностью как зефир Индустрия 4.0, 15:00
В Одессе проголосовали за снос памятника Екатерине II Общество, 14:57
«Там били стекла, пытались выйти»: очевидцы — о пожаре в кафе в Костроме Общество, 14:48
Президент РФС оценил продление контракта с Карпиным Спорт, 14:27
Большие данные для роста продаж: как узнать клиентов и конкурентов РБК и СберАналитика, 14:19
Минобороны заявило о пресечении атак ВСУ в ДНР, ЛНР и Херсонской области Политика, 14:11
Пожар в клубе «Полигон» ,  
0 

«Там били стекла, пытались выйти»: очевидцы — о пожаре в кафе в Костроме

Пожар в кафе, принадлежащем депутату местной облдумы от «Единой России» Ихтияру Мирзоеву, начался ночью 5 ноября. По разным данным, погибли от 13 до 15 человек, девять пострадали

Video

Как начинался пожар в кафе «Полигон» в Костроме и как посетители пытались выбраться из горящего здания, РБК рассказали очевидцы трагедии.

Житель Костромы Иван Квачков рассказал, что в здании был всего один «нормальный выход», но он не видел, чтобы через него кто-то выходил.

Светлана Мохова, которая живет в доме рядом с «Полигоном», сообщила, что о пожаре в кафе ей после двух часов ночи сообщил муж. Затем женщина услышала крики людей, находившихся в «Полигоне».

«Я вышла на балкон, первые минут десять стояла в шоке. Там [внутри] били стекла, пытались выйти, ломились. Видимо, было очень много народу, народ был наверняка нетрезвый, была паника. Паника длилась, наверное, минут двадцать. Потом стало видно огонь, он разгорался все сильнее и сильнее. Когда приехали пожарные, все уже полыхало», — рассказала собеседница РБК.

Люди, бежавшие из кафе без верхней одежды, просили открыть им дверь подъезда дома, чтобы погреться, и Светлана пустила их. Всего из здания после возгорания эвакуировали 250 человек, сообщали ранее в МЧС.

Читайте на РБК Pro
Что россиянам делать с криптокошельками на фоне санкций ЕС
Просто освежить резюме — недостаточно: с чего начать поиск новой работы
Конкуренция с Intel накаляется: что будет дальше с акциями AMD
Как, не меняя места работы, увеличить оклад в 2 раза и получить повышение

Другой житель Костромы рассказал, что во время пожара проезжал мимо кафе. Охранник, работавший в «Полигоне», рассказал, что внутри кто-то выстрелил в потолок петардой и началось возгорание.

«Я взял [бежавших] людей на борт и уехал их отвозить. Люди были напуганы, кто-то надышался, кто-то просто перепугался. Таксисты брали деньги, но не все. Часть, как я, не брали ничего. Я отвез в общей сложности 30 человек, пострадавших не было, в смысле с ожогами», — сообщил очевидец.

«Не удивлюсь, если люди погибли у выхода из-за турникета. Там такой дурацкий турникет во весь рост с решетками, его нужно по одному проходить. И его не перепрыгнуть», — сказал мужчина.

Другой костромич Иван Семенов рассказал, что после 2:00 ночи слышал с друзьями, «как будто в небо стреляют из ракетницы». «Посмеялись между собой, что молодежь гуляет с салютами. Потом узнал, что пожар», — сказал Семенов.

Полиция сообщила, что задержала предполагаемого виновника пожара, запустившего ракетницу.

По факту возгорания возбудили два уголовных дела — по ч. 3 ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть двух и более лиц) и по ч. 3 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Максимальное наказание по первой — до десяти лет лишения свободы, по второй — до четырех лет.

Последствия пожара в костромском кафе «Полигон». Фотогалерея
Фотогалерея 


Владельцем кафе является депутат Костромской областной думы от фракции «Единая Россия» Ихтияр Мирзоев. Он пообещал оказать семьям погибших всю требующуюся помощь.

Секретарь Костромского регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей Анохин заявил, что есть данные о возможных нарушениях правил пожарной безопасности в кафе, которые «усугубили трагедию». Поэтому партия настаивает на проведении соответствующих проверок и в случае подтверждения информации о нарушениях — «привлечения к ответственности всех виновных, включая собственника заведения», «невзирая ни на какие депутатские и партийные посты».

Авторы
Теги
Любовь Порываева Любовь Порываева, Лилия Пашкова
Кострома кафе Пожар очевидцы
Материалы по теме
Как изнутри выглядит сгоревшее в Костроме кафе «Полигон». Видео
Общество
Владелец сгоревшего кафе в Костроме пообещал помощь семьям погибших
Общество
Прокуратура назвала возможной причиной пожара в Костроме пиротехнику
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter