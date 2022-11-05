Пожар в кафе, принадлежащем депутату местной облдумы от «Единой России» Ихтияру Мирзоеву, начался ночью 5 ноября. По разным данным, погибли от 13 до 15 человек, девять пострадали

Video

Как начинался пожар в кафе «Полигон» в Костроме и как посетители пытались выбраться из горящего здания, РБК рассказали очевидцы трагедии.

Житель Костромы Иван Квачков рассказал, что в здании был всего один «нормальный выход», но он не видел, чтобы через него кто-то выходил.

Светлана Мохова, которая живет в доме рядом с «Полигоном», сообщила, что о пожаре в кафе ей после двух часов ночи сообщил муж. Затем женщина услышала крики людей, находившихся в «Полигоне».

«Я вышла на балкон, первые минут десять стояла в шоке. Там [внутри] били стекла, пытались выйти, ломились. Видимо, было очень много народу, народ был наверняка нетрезвый, была паника. Паника длилась, наверное, минут двадцать. Потом стало видно огонь, он разгорался все сильнее и сильнее. Когда приехали пожарные, все уже полыхало», — рассказала собеседница РБК.

Люди, бежавшие из кафе без верхней одежды, просили открыть им дверь подъезда дома, чтобы погреться, и Светлана пустила их. Всего из здания после возгорания эвакуировали 250 человек, сообщали ранее в МЧС.

Другой житель Костромы рассказал, что во время пожара проезжал мимо кафе. Охранник, работавший в «Полигоне», рассказал, что внутри кто-то выстрелил в потолок петардой и началось возгорание.

«Я взял [бежавших] людей на борт и уехал их отвозить. Люди были напуганы, кто-то надышался, кто-то просто перепугался. Таксисты брали деньги, но не все. Часть, как я, не брали ничего. Я отвез в общей сложности 30 человек, пострадавших не было, в смысле с ожогами», — сообщил очевидец.

«Не удивлюсь, если люди погибли у выхода из-за турникета. Там такой дурацкий турникет во весь рост с решетками, его нужно по одному проходить. И его не перепрыгнуть», — сказал мужчина.

Другой костромич Иван Семенов рассказал, что после 2:00 ночи слышал с друзьями, «как будто в небо стреляют из ракетницы». «Посмеялись между собой, что молодежь гуляет с салютами. Потом узнал, что пожар», — сказал Семенов.

Полиция сообщила, что задержала предполагаемого виновника пожара, запустившего ракетницу.

По факту возгорания возбудили два уголовных дела — по ч. 3 ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть двух и более лиц) и по ч. 3 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Максимальное наказание по первой — до десяти лет лишения свободы, по второй — до четырех лет.

Владельцем кафе является депутат Костромской областной думы от фракции «Единая Россия» Ихтияр Мирзоев. Он пообещал оказать семьям погибших всю требующуюся помощь.

Секретарь Костромского регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей Анохин заявил, что есть данные о возможных нарушениях правил пожарной безопасности в кафе, которые «усугубили трагедию». Поэтому партия настаивает на проведении соответствующих проверок и в случае подтверждения информации о нарушениях — «привлечения к ответственности всех виновных, включая собственника заведения», «невзирая ни на какие депутатские и партийные посты».