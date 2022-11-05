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Владелец сгоревшего кафе в Костроме пообещал помощь семьям погибших
Владелец сгоревшего кафе в Костроме депутат Мирзоев пообещал помощь семьям погибших
Владелец сгоревшего в Костроме кафе «Полигон», депутат Костромской областной Думы от фракции «Единая Россия» Ихтияр Мирзоев, пообещал оказать всю необходимую помощь семьям погибших. Об этом Мирзоев сообщил РБК.
«Выражаю искренние соболезнования родственникам, близким людей, погибших в результате этого трагедии. Я дал указания своим сотрудникам оказывать все необходимое содействие следственным органам. Окажу всю необходимую помощь родным и близким погибших. Семьям предоставлю и финансовую, и организационную поддержку», — сказал Мирзоев.
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