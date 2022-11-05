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СК возбудил дело по факту гибели людей при пожаре в костромском кафе

В результате пожара в кафе «Полигон» в Костроме погибли 13 человек
В результате пожара погибли 13 человек, сообщили в областной прокуратуре. Одной из версий возгорания там назвали использование пиротехники

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели людей при пожаре в кафе «Полигон» на Никитской улице в Костроме, сообщила пресс-служба следственного управления СК по Костромской области. Там заявили, что, по предварительным данным, погибли семь человек. В областной прокуратуре ТАСС сообщили, что пожар унес жизни 13 человек.

Дело возбуждено по части 3 статьи 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

«В настоящее время на место пожара прибыла следственная группа СУ СК России по Костромской области. Следователи работают с очевидцами. После ликвидации пожара следственная группа приступит к осмотру места происшествия и тел погибших», — говорится в сообщении.

ТАСС со ссылкой на прокуратуру области сообщил, что в качестве одной из версий пожара рассматривается использование пиротехники. До этого источник агентства в экстренных службах говорил, что причиной пожара мог стать выстрел из охотничьей ракетницы, в результате которого загорелись декоративные элементы на потолке. Собеседник ТАСС в правоохранительных органах сказал, что стрелявший из ракетницы объявлен в розыск.

Сообщение о пожаре в кафе «Полигон» на Никитской улице в Костроме поступило в 02:37 мск, сообщали в пресс-службе ГУ МЧС по Костромской области. Из него эвакуировали 250 человек, а находящего по соседству дома — 15 (позже они вернулись домой). Площадь пожара составила 3,5 тыс. кв. м., к 04:23 мск его локализовали. Начальник управления МЧС по региону Дмитрий Корнеев заявлял, что тушение пожара осложняется угрозой обрушения кровли и большой площади возгорания.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Пожар Кострома кафе уголовное дело Следственный комитет
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