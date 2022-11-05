Прокуратура: после пожара в костромском кафе «Полигон» возбуждено второе дело по ст. 238

Прокуратура Костромы сообщила о новом уголовном деле после пожара в кафе

Фото: zh_kos / VK

После пожара в кафе «Полигон» в Костроме возбудили второе уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Костромской области.

Наказание по этой статье предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Ранее региональное управление Следственного комитета сообщило, что завело уголовное дело по ч. 3 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам, санкция — до четырех лет лишения свободы).

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Возгорание в кафе произошло около 2:30 ночи 5 ноября, открытое горение ликвидировали к 7:30 утра. По предварительным данным, причиной пожара стал выстрел из охотничьей ракетницы во время массовой драки в заведении.

Погибли не менее 13 человек, еще пятеро пострадали, но они получили легкие травмы.

По данным «СПАРК», «Полигоном» владеет депутат Костромской областной думы Ихтияр Мирзоев.