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Пожар в клубе «Полигон» ,  
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После пожара в костромском кафе задержали посетителя и директора

СК России: задержаны двое фигурантов дел о пожаре в кафе «Полигон» в Костроме
Фото: СК РФ
Фото: СК РФ

В рамках расследования уголовных дел по факту пожара в костромском кафе «Полигон» задержаны директор компании, которая организовывала работу заведения, и молодой человек, запустивший ракетницу, сообщается в телеграм-канале Следственного комитета России.

«Директор ООО «Империя», которая организовывала работу заведения, задержана в качестве подозреваемый по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК)», — сказано в сообщении. Ей грозит до десяти лет лишения свободы.

По данным СПАРК, директором «Империи» является Наталья Беленогова.

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Второй задержанный — 23-летний мужчина, «который подозревается в использовании пиротехнического средства в кафе, что, предварительно, привело к возгоранию». Он проходит по делу о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК, наказание — до четырех лет лишения свободы).

ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы пишет, что задержанный признал вину. Он пояснил, что использовал сигнальную ракетницу во время конфликта в клубе.

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Пожар произошел ночью 5 ноября. По данным МЧС, в результате трагедии погибли 13 человек. Из заведения эвакуировали 250 посетителей.

Кафе владеет депутат Костромской областной думы от фракции «Единая Россия» Ихтияр Мирзоев. Он сообщил, что окажет помощь семьям погибших. В местном отделении «Единой России» пообещали, что при подтверждении фактов нарушения правил пожарной безопасности в кафе будут привлечены к ответственности все виновные, «невзирая ни на какие депутатские и партийные посты».

7 ноября власти объявили днем траура по погибшим во время пожара. Администрация региона также должна помочь родным жертв в организации похорон.

Теги
Кострома кафе Пожар Следственный комитет
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