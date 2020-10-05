Минпросвещения опровергло слова замминистра о дистанционке школ в Москве

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Школы в российских регионах пока не собираются переходить на дистанционный формат обучения. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Минпросвещения.

«В настоящее время образовательный процесс обеспечивается во всех регионах страны и информация, распространяемая в СМИ о якобы каких-то принятых решений о переходе на дистанционное обучение в масштабах целого региона, не соответствует действительности», — заявили в министерстве.

Ранее замминистра просвещения Виктор Басюк сообщил, что школы Москвы, Ульяновской и Сахалинской области переходят на удаленку.

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