Школам в Подмосковье разрешат досрочные каникулы из-за COVID-19

Школы с обучением по четвертям при ухудшении обстановки с коронавирусом смогут уйти на каникулы раньше, а не в ноябре, сообщила министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина

Фото: Сергей Красноухов / ТАСС

В Подмосковье осенние каникулы в школах с модульным обучением начнутся планово — с 5 октября — и продлятся неделю, а школы с обучением по четвертям исходя из ситуации с коронавирусом смогут объявить каникулы раньше плановых, проходящих в ноябре. Об этом на брифинге заявила глава областного министерства образования Ирина Каклюгина, трансляцию мероприятия вел телеканал «360».

Министр напомнила, что при модульном графике школьники пять недель учатся, а одну отдыхают. По этой системе в области работает половина из всех 1,5 тыс. школ. Вторая же половина, которая работает по четвертям, при ухудшении обстановки с коронавирусом сможет уйти на каникулы раньше.

«Школам, в которых не были запланированы каникулы с 5 октября, мы рекомендуем действовать исходя из эпидемиологической ситуации в муниципалитете», — сказала Каклюгина.

По ее словам, решение о досрочных каникулах будут принимать директор школы вместе с управляющим советом и родительской общественностью.