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Школам в Подмосковье разрешат досрочные каникулы из-за COVID-19

Школы с обучением по четвертям при ухудшении обстановки с коронавирусом смогут уйти на каникулы раньше, а не в ноябре, сообщила министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина
Фото:Сергей Красноухов / ТАСС
Фото: Сергей Красноухов / ТАСС

В Подмосковье осенние каникулы в школах с модульным обучением начнутся планово — с 5 октября — и продлятся неделю, а школы с обучением по четвертям исходя из ситуации с коронавирусом смогут объявить каникулы раньше плановых, проходящих в ноябре. Об этом на брифинге заявила глава областного министерства образования Ирина Каклюгина, трансляцию мероприятия вел телеканал «360».

Министр напомнила, что при модульном графике школьники пять недель учатся, а одну отдыхают. По этой системе в области работает половина из всех 1,5 тыс. школ. Вторая же половина, которая работает по четвертям, при ухудшении обстановки с коронавирусом сможет уйти на каникулы раньше.

«Школам, в которых не были запланированы каникулы с 5 октября, мы рекомендуем действовать исходя из эпидемиологической ситуации в муниципалитете», — сказала Каклюгина.

По ее словам, решение о досрочных каникулах будут принимать директор школы вместе с управляющим советом и родительской общественностью.

Власти Москвы пообещали школьникам длинные каникулы без домашних заданий
Общество
Фото:Алексей Майшев / РИА Новости

В Москве осенние каникулы будут длиться не одну неделю, а две и начнутся одновременно во всех школах, объявил мэр города Сергей Собянин. Такое решение власти приняли из-за роста заболеваемости коронавирусом и традиционной сезонной вспышки простудных заболеваний.

Каникулы пройдут с 5 по 18 октября. В это время также приостановят работу учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, находящиеся в ведении правительства Москвы. Детские сады продолжат работать по обычному графику.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Виктория Полякова
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