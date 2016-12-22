Спецдокладчики ООН призвали Россию немедленно освободить Олега Сенцова

Эксперты ООН призвали Россию немедленно освободить осужденного за терроризм украинского режиссера Олега Сенцова, который 14 мая начал голодовку в колонии, сообщается на сайте Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

«Жизнь Сенцова находится в непосредственной опасности. Он объявил голодовку вслед за судебным разбирательством и приговором, которые не соответствуют нормам международного права. Мы призываем российские власти освободить его в срочном порядке без предварительных условий», — говорится в заявлении экспертов ООН.

Текст подписали спецдокладчик ООН по продвижению и защите права на свободу слова Дэвид Кей (США), спецлокладчик ООН по праву на физическое и психическое здоровье Дайнюс Пурас (Литва), а также спецдокладчик ООН по ситуации с правозащитниками Мишель Форст (Франция). В ООН отметили, что эксперты находятся в контакте с властями России по вопросу освобождения Сенцова.

В 2015 году украинский режиссер был приговорен к 20 годам в колонии строгого режима. Его признали виновным в организации терактов в Крыму, подготовке двух террористических актов, а также создании террористического сообщества. Сенцов свою вину не признал. 14 мая он начал голодовку с требованием освободить свыше 60 граждан Украины, которых, по его словам, удерживают в России «по политическим мотивам». Себя он в их число не включил.

В разговоре с правозащитницей Зоей Световой 14 августа он назвал свое состояние «предкритическим». По его словам, он похудел на 17 кг.

С просьбой помиловать Сенцова обращались его мать, режиссеры Андрей Звягинцев, Константин Бронзит и Алексей Учитель, журналисты Ксения Собчак и Владимир Познер, а также актриса Чулпан Хаматова и глава «Роскино» Екатерина Мцитуридзе.

В июне Сенцов заявил, что не станет просить у президента Владимира Путина о помиловании. В середине августа в СМИ появилась информация, что в Кремле отказали в соответствующей просьбе, однако позже стало известно, что соответствующее решение приняли власти Ямала, которые отправили прошения матери Сенцова и архиепископа украинской православной церкви Климента в администрацию президента России.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в августе напомнил, что для того, что режиссера помиловали, по закону, он должен сам попросить об этом.