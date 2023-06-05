Минобрнауки разрешило белгородским выпускникам поступать в вузы без ЕГЭ

Минобрнауки поручило вузам проводить вступительные испытания для выпускников школ в Белгородской области в формате собеседования, следует из письма министерства, опубликованного на портале федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования.

Вступительные испытания в виде собеседования для поступления в 2023-2024 учебном году предусмотрено для абитуриентов, завершивших обучение в школах Белгородской области, включенных в перечень, утвержденный в апреле 2023 года. Список содержится в приказе ведомства, которым регулируются особенности проведения государственной аттестации и прием на обучение в вузы в 2023 году.

Согласно письму Миноборнауки, вузы должны внести необходимые изменения для белгородских абитуриентов в срок до 8 июня.

В прошлом году поступление в вузы по результатам собеседования было введено для выпускников школ в ДНР и ЛНР.

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