В школах Белгородской области отменили последний звонок

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Торжественные линейки и церемонии последнего звонка для выпускников школ не состоятся в населенных пунктах Белгородской области, которые расположены в 15 км от границы с Украиной. Об этом сообщил министр образования региона Андрей Милехин на оперативном совещании с правительством, передает ТАСС.

«В закрытых приграничных муниципалитетах, где идет дистанционный формат обучения <...>, формат проведения — дистанционный, в форме праздничного классного часа для учащихся 1–4-х, 5–8-х, 9-х и 10-х классов», — сказал он. Мероприятия планировали провести 23 мая.

Министр уточнил, что говорит о школах Белгородского, Борисовского, Вейделевского, Волоконовского, Грайворонского, Краснояружского и Ровеньского районов, а также Валуйского и Шебекинского городских округов.

В населенных пунктах, которые удалены от границы более чем на 15 км, праздничные мероприятия для выпускников 11-х классов могут пройти в очном формате, добавил Милехин.

В неприграничных муниципалитетах линейки проведут для учащихся всех параллелей, однако одновременно на мероприятии могут присутствовать не более 300 человек. «Школы с большей численностью учащихся проводят несколько линеек в разное время», — сказал Милехин.

В Белгороде, Яковлевском и Новосельском городских округах последний звонок во всех школах предлагается провести только для выпускников 9-х и 11-х классов. При этом линейку в очном формате смогут посетить не более 200 человек. Для учащихся всех остальных параллелей его просят организовать в дистанционном формате в виде классного часа.

В день, предшествующий дате линеек, здания и территории школ обследуют полицейские и кинологи. В день мероприятия их возьмут под усиленную охрану. На территорию школы будет организован пропускной режим. Состав гостей, родителей, родственников учащихся будут предварительно согласовывать с руководством школ.

Населенные пункты Белгородской области регулярно подвергаются обстрелам с начала российской спецоперации.

В Белгороде в этом году уже отменили несколько массовых мероприятий, в том числе парад на 9 Мая. Решение приняли, чтобы «не провоцировать противника», говорил глава региона Вячеслав Гладков. В середине апреля он сообщил, что в городе не будут проводить выпускной бал.