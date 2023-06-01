Белгородские власти отменили ЕГЭ для школьников из Шебекинского округа

Гладков: школьники из Шебекинского округа не будут сдавать ЕГЭ

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Школьники из Шебекинского городского округа не будут сдавать ЕГЭ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Доложил президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину о ситуации на границе. Принято решение, что школьники из Шебекинского городского округа сдавать экзамены не будут. Сейчас прорабатывается механизм, который позволит детям из Шебекинского округа поступить в вузы без экзаменов», — написал он в телеграм-канале.

В последние дни Шебекино и Шебекинский городской округ почти постоянно находятся под обстрелом. В сводке за предыдущие сутки Гладков сообщал о 215 прилетах этом районе. Детей из Шебекинского и Грайворонского округов начали вывозить в Воронежскую область.

По словам губернатора, «каждому, у кого есть желание выехать временно из Шебекино», власти предоставят такую возможность. Власти Томской и Пензенской областей, Ставрополья и некоторых других регионов согласились разместить у себя жителей приграничных районов Белгородской области.