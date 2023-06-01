Белгородские власти отменили ЕГЭ для школьников из Шебекинского округа
Школьники из Шебекинского городского округа не будут сдавать ЕГЭ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Доложил президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину о ситуации на границе. Принято решение, что школьники из Шебекинского городского округа сдавать экзамены не будут. Сейчас прорабатывается механизм, который позволит детям из Шебекинского округа поступить в вузы без экзаменов», — написал он в телеграм-канале.
В последние дни Шебекино и Шебекинский городской округ почти постоянно находятся под обстрелом. В сводке за предыдущие сутки Гладков сообщал о 215 прилетах этом районе. Детей из Шебекинского и Грайворонского округов начали вывозить в Воронежскую область.
По словам губернатора, «каждому, у кого есть желание выехать временно из Шебекино», власти предоставят такую возможность. Власти Томской и Пензенской областей, Ставрополья и некоторых других регионов согласились разместить у себя жителей приграничных районов Белгородской области.