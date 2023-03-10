SuperJob: в России каждый третий педагог является сторонником ЕГЭ

В России каждый третий педагог заявил, что одобряет ЕГЭ

ЕГЭ позволил снизить уровень коррупции при поступлении в вузы и сделал высшее образование более доступным для школьников из регионов, считают сторонники Единого госэкзамена

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

В России каждый третий педагог (34%) и каждый третий россиянин младше 24 лет (32%) является сторонником Единого госэкзамена (ЕГЭ). Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob (поступили в РБК).

При этом более половины россиян (66%) убеждены, что ЕГЭ необходимо отменить, тогда как лишь 16% считают экзамен достойной заменой традиционной форме аттестации. Последние считают, что ЕГЭ позволил снизить уровень коррупции при поступлении в высшие учебные заведения и сделал высшее образование более доступным для абитуриентов из регионов.

Среди родителей выпускников положительно относится к ЕГЭ только 19%. В период с 2009 по 2022 год популярность экзамена снижалась. В 2021 году показатель достиг минимального значения, так как родители переживали из-за качества подготовки на удаленке.

Тем не менее с 2022 года число родителей школьников, которые положительно оценивают Единый госэкзамен, выросло.

Опрос проходил в 354 населенных пунктах России в период с 1 по 9 марта. В нем приняли участие 1,6 тыс. респондентов среди экономически активного населения старше 18 лет.

Летом глава Рособрнадзора Анзор Музаев исключил возможность отмены ЕГЭ, поскольку экзамен позволяет поддерживать «единое образовательное пространство России в условиях огромного разнообразия образовательных программ, учебников и учебных пособий».

Министр просвещения Сергей Кравцов отмечал, что Единый госэкзамен с каждым годом совершенствуется, и привел в пример отказ от заданий с выбором правильного ответа.

В сентябре прошлого года Минобрнауки утвердило минимальные баллы при сдаче общеобразовательных предметов на экзамене в 2023–2024 году, необходимые для поступления в вузы:

обществознание — 45 баллов;

информатика — 44 балла;

русский язык, география, литература — 40 баллов;

математика, химия и физика — 39 баллов.