В России каждый третий педагог заявил, что одобряет ЕГЭ
В России каждый третий педагог (34%) и каждый третий россиянин младше 24 лет (32%) является сторонником Единого госэкзамена (ЕГЭ). Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob (поступили в РБК).
При этом более половины россиян (66%) убеждены, что ЕГЭ необходимо отменить, тогда как лишь 16% считают экзамен достойной заменой традиционной форме аттестации. Последние считают, что ЕГЭ позволил снизить уровень коррупции при поступлении в высшие учебные заведения и сделал высшее образование более доступным для абитуриентов из регионов.
Среди родителей выпускников положительно относится к ЕГЭ только 19%. В период с 2009 по 2022 год популярность экзамена снижалась. В 2021 году показатель достиг минимального значения, так как родители переживали из-за качества подготовки на удаленке.
Тем не менее с 2022 года число родителей школьников, которые положительно оценивают Единый госэкзамен, выросло.
Опрос проходил в 354 населенных пунктах России в период с 1 по 9 марта. В нем приняли участие 1,6 тыс. респондентов среди экономически активного населения старше 18 лет.
Летом глава Рособрнадзора Анзор Музаев исключил возможность отмены ЕГЭ, поскольку экзамен позволяет поддерживать «единое образовательное пространство России в условиях огромного разнообразия образовательных программ, учебников и учебных пособий».
Министр просвещения Сергей Кравцов отмечал, что Единый госэкзамен с каждым годом совершенствуется, и привел в пример отказ от заданий с выбором правильного ответа.
В сентябре прошлого года Минобрнауки утвердило минимальные баллы при сдаче общеобразовательных предметов на экзамене в 2023–2024 году, необходимые для поступления в вузы:
- обществознание — 45 баллов;
- информатика — 44 балла;
- русский язык, география, литература — 40 баллов;
- математика, химия и физика — 39 баллов.
В 2023 году основной период ЕГЭ будет проходить с 26 мая по 20 июня.
26 мая выпускники будут сдавать географию, литературу и химию, 29 мая — русский язык, 1 июня — ЕГЭ по математике, 5 июня — историю и физику, 8 июня — обществознание, 13, 16 и 17 июня — иностранные языки, также 13 июня — биологию, а 19 и 20 июня — информатику.