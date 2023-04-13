В Белгородской области отменили выпускной бал

По словам главы региона, все зависит от оперативной обстановки. Решение о вручении дипломов будут принимать родители и директора школ

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Белгороде в этом году не будут проводить выпускной бал для школьников, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков, передает ТАСС.

«Все зависит от оперативной обстановки. Мы очень хотели сделать областной бал выпускников в Белгороде. В этом году делать не будем. Как будет происходить вручение дипломов — это решение будут принимать родители и директора школ», — сказал он во время прямого эфира в соцсетях.

В начале апреля Гладков объявил, что в этом году в Белгороде не будут проводить и парад на 9 Мая. Он объяснил это решение тем, что власти не хотят «провоцировать противника большим количеством скопления техники и военнослужащих».

Парад на 9 Мая отменили и в Курской области. По словам губернатора Романа Старовойта, это связано с решением оперштаба региона усилить антитеррористические меры.

Оба региона граничат с Украиной. После начала военной операции власти регулярно сообщают об обстрелах со стороны ВСУ.