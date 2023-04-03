Вузы введут вступительные экзамены для абитуриентов из новых регионов

Русский язык, литературу и обществознание можно будет сдавать в формате собеседования. При этом возможность предоставить результаты ЕГЭ для зачисления в вуз остается

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Российские вузы, включая те, которые расположены в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях, введут вступительные экзамены для абитуриентов из новых регионов, следует из приказа Минобрнауки, опубликованного на портале правовой информации.

В документе говорится, что при приеме на программы бакалавриата и специалитета образовательная организация «самостоятельно проводит вступительные испытания по общеобразовательным предметам, по которым проводится ЕГЭ».

При этом в приказе сказано, что вступительные экзамены по русскому языку, литературе, истории, обществознанию будут проводиться в форме собеседования.

Там также указано, что результаты вступительных экзаменов должны оцениваться по 100-балльной шкале вне зависимости от того, в какой форме они проводятся. Кроме того, при желании абитуриенты из новых регионов смогут использовать результаты ЕГЭ при прохождении вступительных испытаний.

Сейчас выпускники школ в новых регионах сдают ЕГЭ по желанию, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Он также рассказал, что пункты проведения единого государственного экзамена там будут открываться только в безопасных местах.

По оценке Музаева, в новых регионах уже подано около 250 заявлений на сдачу ЕГЭ. В ДНР и ЛНР его уже проводили, в Запорожской области экзамен впервые состоится в этом году. В Херсонской области желающих сдавать ЕГЭ не оказалось, указывал в феврале глава Рособрнадзора.

Интеграцию новых регионов в российскую систему образования планируется завершить до 2026 года. Необходимые для этого поправки в законодательство рассматриваются в Госдуме. Ими также предусмотрен переходный период, в течение которого школьники будут сами выбирать, сдавать ЕГЭ или нет.