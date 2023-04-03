Вузы введут вступительные экзамены для абитуриентов из новых регионов

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 апреля
EUR ЦБ: 84,62 (+0,51) Инвестиции, 17:55 Курс доллара на 4 апреля
USD ЦБ: 77,95 (+0,63) Инвестиции, 17:55
Постпред Ульянов рассказал о скором визите главы МАГАТЭ в Россию Политика, 18:10
Галустян заявил, что не намерен уезжать из России Общество, 18:05
Тренд на знания: почему стоит купить квартиру рядом с престижной школой РБК Недвижимость, 18:04
Индекс NASDAQ Composite показал лучший квартал с 2020 года Инвестиции, 17:58
Аутсайдер РПЛ в третий раз за сезон уволил главного тренера Спорт, 17:54
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 17:52
Адвокат сообщил о начале процедуры перевода Сапеги из Белоруссии в Россию Политика, 17:51
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Взрыв в Петербурге и гибель военкора Татарского. Что известно к 17:30 Политика, 17:50
Kyodo сообщило об изменении позиции Китая по Курильским островам Политика, 17:47
Российский тренер ушел из сборной Киргизии Спорт, 17:44
В Минфине назвали результаты единого налогового платежа за три месяца Финансы, 17:43
Художнику Черному запретили выходить по ночам за надпись «No war» Политика, 17:31
Россия приостановила выплату взносов в парламентскую ассамблею ОБСЕ Политика, 17:31
СК переквалифицировал дело об убийстве военкора Татарского на теракт Политика, 17:29
Общество ,  
0 

Вузы введут вступительные экзамены для абитуриентов из новых регионов

Минобрнауки: абитуриенты из новых регионов будут сдавать вступительные экзамены в вузы
Русский язык, литературу и обществознание можно будет сдавать в формате собеседования. При этом возможность предоставить результаты ЕГЭ для зачисления в вуз остается
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Российские вузы, включая те, которые расположены в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях, введут вступительные экзамены для абитуриентов из новых регионов, следует из приказа Минобрнауки, опубликованного на портале правовой информации.

В документе говорится, что при приеме на программы бакалавриата и специалитета образовательная организация «самостоятельно проводит вступительные испытания по общеобразовательным предметам, по которым проводится ЕГЭ».

При этом в приказе сказано, что вступительные экзамены по русскому языку, литературе, истории, обществознанию будут проводиться в форме собеседования.

Там также указано, что результаты вступительных экзаменов должны оцениваться по 100-балльной шкале вне зависимости от того, в какой форме они проводятся. Кроме того, при желании абитуриенты из новых регионов смогут использовать результаты ЕГЭ при прохождении вступительных испытаний.

Сейчас выпускники школ в новых регионах сдают ЕГЭ по желанию, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Он также рассказал, что пункты проведения единого государственного экзамена там будут открываться только в безопасных местах.

По оценке Музаева, в новых регионах уже подано около 250 заявлений на сдачу ЕГЭ. В ДНР и ЛНР его уже проводили, в Запорожской области экзамен впервые состоится в этом году. В Херсонской области желающих сдавать ЕГЭ не оказалось, указывал в феврале глава Рособрнадзора.

Читайте на РБК Pro
Забудьте про вдохновение: Сет Годин — о творческом мышлении
Золотая книга. Как мормоны накопили $100 млрд в тайном инвестфонде
«Дедовщина» в стиле Microsoft: каково работать в GitHub — в 4 пунктах
Жонглируем ценами: как компании получить фору в конкурентной борьбе

Интеграцию новых регионов в российскую систему образования планируется завершить до 2026 года. Необходимые для этого поправки в законодательство рассматриваются в Госдуме. Ими также предусмотрен переходный период, в течение которого школьники будут сами выбирать, сдавать ЕГЭ или нет.

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Минобрнауки экзамены ЕГЭ ДНР ЛНР Херсонская область Запорожская область
Материалы по теме
Росавиация исключила пассажирские рейсы в новые регионы в ближайшее время
Политика
В Думе утвердят особый порядок сдачи ЕГЭ и ОГЭ из-за обстрелов с Украины
Общество
Россия отказалась от международного исследования знаний школьников
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter