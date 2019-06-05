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Минтранс пообещал личную ответственность за сбои с багажом в Шереметьево
С многочасовыми задержками багажа с начала июня сталкиваются прибывающие в аэропорт Шереметьево, а также те, кто следует через него транзитом

На ближайшем заседании Совета директоров АО «Международный аэропорт «Шереметьево» глава Минтранса Евгений Дитрих намерен поставить вопрос о персональной ответственности за задержки в выдаче багажа, говорится в заявлении Минтранса.

Московскому аэропорту Шереметьево следует нанять больше квалифицированных сотрудников, чтобы «в кратчайшие сроки» нормализовать время выдачи багажа. В противном случае Минтранс обещает «жестко отреагировать» связанные с этим задержки.

«Руководству аэропорта настоятельно рекомендовано максимально быстро наладить все технологические процессы обслуживания и обработки багажа», — говорится в сообщении ведомства.

Жаловаться на многочасовые задержки багажа пассажиры самолетов, прибывающих в Шереметьево, начали 1 июня. Первоначально в пресс-службе Шереметьево сообщили РБК, что инцидент произошел из-за «рекорда и пика перевозок» пассажиров за одни сутки.

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Прокуратура начала проверку после задержек с выдачей багажа в Шереметьево

Однако задержки продолжились в последующие дни, из-за чего руководство аэропорта приняло решение бесплатно раздавать воду и сэндвичи тем пассажирам, которые ждут свой багаж более 25 минут с момента постановки самолета на стоянку, а также обеспечить доставку чемоданов по месту жительства, если пассажиры не могут ждать. Решить все проблемы с задержками воздушная гавань пообещала до конца месяца.

Позднее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщила, что причиной задержек багажа стала нехватка сотрудников в дочерней структуре аэропорта «Шереметьево Хендлинг», которая занимается транспортировкой багажа по аэропорту.

Общество
В Шереметьево пообещали решить проблемы с задержками багажа до конца июня

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку соблюдения прав пассажиров.

5 июня гендиректор Шереметьево Михаил Василенко сообщил, что причиной задержек выдачи багажа стали изменения в технологии процесса, а также недочеты в расчетах. В настоящий момент аэропорт работает «практически в штатном режиме», добавил он.

Автор: Наталья Демченко
Теги: багаж, рекомендации, Шереметьево, Минтранс
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Общество
В Шереметьево пассажиры заявили о многочасовых задержках с выдачей багажа
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