Минтранс пообещал личную ответственность за сбои с багажом в Шереметьево

Минтранс пообещал личную ответственность за сбои с багажом в Шереметьево

С многочасовыми задержками багажа с начала июня сталкиваются прибывающие в аэропорт Шереметьево, а также те, кто следует через него транзитом

На ближайшем заседании Совета директоров АО «Международный аэропорт «Шереметьево» глава Минтранса Евгений Дитрих намерен поставить вопрос о персональной ответственности за задержки в выдаче багажа, говорится в заявлении Минтранса.

Московскому аэропорту Шереметьево следует нанять больше квалифицированных сотрудников, чтобы «в кратчайшие сроки» нормализовать время выдачи багажа. В противном случае Минтранс обещает «жестко отреагировать» связанные с этим задержки.

«Руководству аэропорта настоятельно рекомендовано максимально быстро наладить все технологические процессы обслуживания и обработки багажа», — говорится в сообщении ведомства.

Жаловаться на многочасовые задержки багажа пассажиры самолетов, прибывающих в Шереметьево, начали 1 июня. Первоначально в пресс-службе Шереметьево сообщили РБК, что инцидент произошел из-за «рекорда и пика перевозок» пассажиров за одни сутки.