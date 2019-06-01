Шереметьево сообщило о продолжающихся второй день задержках с багажом

Шереметьево сообщило о продолжающихся второй день задержках с багажом

В Шереметьево второй день подряд задерживается выдача багажа пассажирам ряда рейсов. Причина — «пиковая нагрузка в высокий туристический сезон», говорится в сообщении пресс-службы московского аэропорта, поступившем в РБК.

В пресс-службе отметили, что система обработки и транспортировки багажа работает в штатном режиме. Аэропорт также сообщил, что в ближайшее время «прогнозируется стабилизация ситуации».

По словам источника «РИА Новости», задержки наблюдаются в терминалах D, E и F. «Авиакомпаниям приходится буквально эвакуировать своих сотрудников, доходит чуть ли не до драк», — заявил он и добавил, что на месте работают сотрудники полиции.

Собеседник агентства также сообщил, что на прошлых выходных в аэропорту было задержано около 3,5 тыс. единиц багажа. По его словам, в Шереметьево не хватает сотрудников, отвечающих за погрузку и разгрузку, а также программы, которая просчитывает, «сколько машин и куда надо подогнать».