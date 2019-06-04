СМИ назвали виновника многодневного сбоя с багажом в Шереметьево

Отвечающей за транспортировку багажа по территории аэропорта Шереметьево компании нужно еще около 250 сотрудников, выяснила газета «Коммерсантъ». Проверкой задержек при выдаче багажа занялась прокуратура

Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

Из-за того, что у компании «Шереметьево Хендлинг» не хватает грузчиков, аэропорт Шереметьево столкнулся с многочасовыми задержками выдачи багажа, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Перед началом летнего сезона АО «Международный аэропорт Шереметьево» (МАШ) объявило добор персонала в свою дочернюю структуру — «Шереметьево Хендлинг», которая занимается транспортировкой багажа по аэропорту, пишет издание.

Два собеседника газеты в отрасли утверждают, что для бесперебойной доставки багажа аэропорту нужно еще около 250 дополнительных сотрудников. В МАШ подтвердили данные о необходимости новых работников. «Проблема в том, что существенно вырос объем перевозок и перевозимого багажа», — заявили в компании.

Как правило, грузчиков в Шереметьево набирают из находящихся неподалеку Лобни, Долгопрудного и Химок, добавили источники газеты. По их данным, компенсировать нехватку персонала за счет жителей близлежащих населенных пунктов не удастся.

Задержки с выдачей багажа в Шереметьево начались в начале июня. Источник РБК в одной из работающих в аэропорту компаний говорил, что Шереметьево не хватает грузчиков и необходимой для разгрузки самолетов техники.