Минэнерго Украины пожаловалось на слишком быстрые потери энергообъектов

Минэнерго Украины: в стране уничтожено энергообъектов больше, чем восстановлено

На Украине не успевают восстанавливать энергетические объекты — их уничтожают быстрее, чем удается починить разрушенное, заявил министр энергетики страны Герман Галущенко в эфире национального телемарафона.

«[Взрывы] уничтожили больше, чем мы восстановили. Задача — снова все восстановить, но это сложная задача», — отметил Галущенко (цитата по ТАСС).

Он добавил, что за последние две недели ущерб энергосистеме из-за российских ударов составил более $1 млрд. Возобновляемые источники энергии помогают Украине избежать блэкаутов летом, уточнил Галущенко. По его словам, в теплое время года украинцы получают дополнительные ресурсы в виде солнца и ветра.

Глава МИДа Украины Дмитрий Кулеба в интервью Foreign Policy заявил, что в стране в результате российских ударов была повреждена половина энергетической инфраструктуры.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В последний раз ведомство сообщило о нанесении 25 групповых ударов 4 мая. В результате повреждения получили «объекты энергетической и транспортной инфраструктуры страны, предприятия военно-промышленного комплекса, места хранения ракет и боеприпасов, а также цеха производства безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов».