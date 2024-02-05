При ударе ВСУ по пекарне в Лисичанске погиб глава МЧС ЛНР Потелещенко

При ударе ВСУ по пекарне в Лисичанске погиб глава МЧС ЛНР

В результате украинского удара по пекарне в Лисичанске погиб глава МЧС ЛНР Алексей Потелещенко. Всего жертвами этой атаки стали 28 человек, в том числе один ребенок

Фото: Александр Река / ТАСС

При ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) 3 февраля по пекарне в городе Лисичанск погиб глава министерства по чрезвычайным ситуациям ЛНР Алексей Потелещенко. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.

«Во время жестокого обстрела пекарни в Лисичанске погиб министр чрезвычайных ситуаций Луганской народной республики, полковник Алексей Александрович Потелещенко», — написал он в телеграм-канале.

Пасечник выразил соболезнования родным и близким погибшего и пообещал «обязательно отомстить врагу и за его гибель, и за смерти всех тех, кто стали жертвами бесчеловечного обстрела Лисичанска».

Здание попало под обстрел днем 3 февраля. В Следственном комитете сообщали, что ВСУ нанесли удар по двухэтажной пекарне, предположительно, из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. В результате атаки здание обрушилось.

Спасательная операция по поиску людей, находящихся под завалами, была завершена 4 февраля. Жертвами атаки стали 28 человек, в том числе один ребенок, сообщали в администрации главы ЛНР. Спасатели достали из-под завалов десять человек. По словам главы Минздрава ЛНР Наталии Пащенко, четверо пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации, еще двое — в тяжелом. В республике объявили 4 февраля днем траура.