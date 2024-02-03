В ЛНР назвали оружие, из которого ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске
Удар по пекарне в Лисичанске был сделан предположительно из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщил «РИА Новости» представитель Следственного комитета.
В ведомстве отметили, что военные следователи зафиксировали преступления, совершенные украинской стороной в отношении мирного населения России.
РСЗО HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) — высокомобильная реактивная система залпового огня. Разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996–2000-х годах, производится с 2003 года.
Дальность стрельбы — до 500 км в зависимости от используемых ракет. Особенность системы заключается в том, что может быстро развернуться, произвести стрельбу и покинуть место, откуда велся обстрел.
Днем 3 февраля Вооруженные силы Украины обстреляли пекарню в Лисичанске. В военной комендатуре заявили, что ВСУ «целенаправленно открыли огонь по мирному населению города», поскольку рядом нет ни одного военного объекта.
По данным на 21:21 мск, количество погибших при обстреле достигло девяти, сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на военную комендатуру.
Из-под обломков здания извлекли тела пятерых погибших, поисково-спасательные работы продолжаются. Сотрудникам МЧС удалось спасти шесть человек. Разбор завалов двухэтажного здания, в котором находилась пекарня, проводится с применением спецтехники. Основные усилия сосредоточены на поиске и спасении людей.
Российские силы взяли под контроль Лисичанск в июле 2022 года, о чем министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину. Население города до начала военной операции на Украине составляло 103 459 человек.
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