ВСУ применили РСЗО HIMARS при ударе по пекарне в Лисичанске

В ЛНР назвали оружие, из которого ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске

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Удар по пекарне в Лисичанске был сделан предположительно из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщил «РИА Новости» представитель Следственного комитета.

В ведомстве отметили, что военные следователи зафиксировали преступления, совершенные украинской стороной в отношении мирного населения России.

РСЗО HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) — высокомобильная реактивная система залпового огня. Разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996–2000-х годах, производится с 2003 года.



Дальность стрельбы — до 500 км в зависимости от используемых ракет. Особенность системы заключается в том, что может быстро развернуться, произвести стрельбу и покинуть место, откуда велся обстрел.

Днем 3 февраля Вооруженные силы Украины обстреляли пекарню в Лисичанске. В военной комендатуре заявили, что ВСУ «целенаправленно открыли огонь по мирному населению города», поскольку рядом нет ни одного военного объекта.

По данным на 21:21 мск, количество погибших при обстреле достигло девяти, сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на военную комендатуру.

Из-под обломков здания извлекли тела пятерых погибших, поисково-спасательные работы продолжаются. Сотрудникам МЧС удалось спасти шесть человек. Разбор завалов двухэтажного здания, в котором находилась пекарня, проводится с применением спецтехники. Основные усилия сосредоточены на поиске и спасении людей.

Российские силы взяли под контроль Лисичанск в июле 2022 года, о чем министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину. Население города до начала военной операции на Украине составляло 103 459 человек.