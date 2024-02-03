 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В ЛНР назвали оружие, из которого ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске

ВСУ применили РСЗО HIMARS при ударе по пекарне в Лисичанске
Сюжет
Военная операция на Украине

В ЛНР назвали оружие, из которого ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске
Video

Удар по пекарне в Лисичанске был сделан предположительно из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщил «РИА Новости» представитель Следственного комитета.

В ведомстве отметили, что военные следователи зафиксировали преступления, совершенные украинской стороной в отношении мирного населения России.

РСЗО HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) — высокомобильная реактивная система залпового огня. Разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996–2000-х годах, производится с 2003 года.

Дальность стрельбы — до 500 км в зависимости от используемых ракет. Особенность системы заключается в том, что может быстро развернуться, произвести стрельбу и покинуть место, откуда велся обстрел.

Днем 3 февраля Вооруженные силы Украины обстреляли пекарню в Лисичанске. В военной комендатуре заявили, что ВСУ «целенаправленно открыли огонь по мирному населению города», поскольку рядом нет ни одного военного объекта.

По данным на 21:21 мск, количество погибших при обстреле достигло девяти, сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на военную комендатуру.

МЧС сообщило о применении спецтехники для разбора завалов в Лисичанске
Общество

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Из-под обломков здания извлекли тела пятерых погибших, поисково-спасательные работы продолжаются. Сотрудникам МЧС удалось спасти шесть человек. Разбор завалов двухэтажного здания, в котором находилась пекарня, проводится с применением спецтехники. Основные усилия сосредоточены на поиске и спасении людей.

Российские силы взяли под контроль Лисичанск в июле 2022 года, о чем министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину. Население города до начала военной операции на Украине составляло 103 459 человек.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

ЦИК нашла ошибки в подписных листах Бориса Надеждина

Брэд Питт сыграет в последнем фильме Квентина Тарантино «Кинокритик»

СМИ узнали детали разговора Залужного и Зеленского на фоне слухов об отставке

Друг семьи Николая Дроздова рассказал о его состоянии

Мультфильм «Три Богатыря и Пуп Земли» заработал в прокате 1 млрд руб. Трейлер

7 самых популярных электромобилей в России. Фото, цены и характеристики

В SberCIB обновили оценку крупнейших компаний на российском рынке акций

Доллар – 91, евро – 99. Почему рубль начал слабеть и что будет дальше

Что изменилось в законах о недвижимости в феврале 2024 года

Apple выпустит складной iPhone. Первые подробности

Миллиардер и врач решили устроить честную олимпиаду на стероидах. Подробности
Теги
Лисичанск РСЗО HIMARS Следственный комитет погибшие
Материалы по теме
Армия России нанесла 37 групповых ударов по объектам Украины за неделю
Политика
Гладков сообщил о пяти населенных пунктах без света после обстрела ВСУ
Политика
На Украине 43 тыс. человек остались без отопления после взрывов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 3 февраля
EUR ЦБ: 98,64 (+1,24) Инвестиции, 02 фев, 16:55 Курс доллара на 3 февраля
USD ЦБ: 90,66 (+0,43) Инвестиции, 02 фев, 16:55
Как побыстрее вселиться в новую квартиру и получить кэшбэк 7% РБК и ПИК, 22:07
В Брянской области средства ПВО перехватили два беспилотника Политика, 22:01
WP рассказала о выборах «самого крутого диктатора в мире» Политика, 21:57
Фигурист Дикиджи рассказал подробности нападения на него в метро Спорт, 21:56
В Кургане на кладбище нашли бесхозные гробы с трупами Общество, 21:55
В ЛНР назвали оружие, из которого ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске Политика, 21:33
Сборная Узбекистана проиграла в 1/4 финала Кубка Азии в серии пенальти Спорт, 21:33
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Сбербанк перестал принимать заявки на IT-ипотеку Финансы, 21:21
Умер последний принц Италии Витторио Эмануэле Савойский Общество, 21:19
Новым главой ЦБ Турции назначили бывшего главного экономиста Amazon Политика, 21:04
Павлюченкова проиграла в полуфинале турнира WTA в Австрии Спорт, 20:46
Число погибших при ударе ВСУ по пекарне в Лисичанске выросло до семи Политика, 20:46
Ирак отказался стать территорией для «сведения счетов» между странами Политика, 20:39
Помощник депутата от АдГ уволился на фоне обвинений в работе на Россию Политика, 20:29