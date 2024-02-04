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Военная операция на Украине ,  
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В Лисичанске завершили спасательную операцию после обрушения пекарни

В Лисичанске завершили поисково-спасательную операцию после обрушения пекарни
Сюжет
Военная операция на Украине
Пострадали десять человек, четверо из них находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации. Погибли 28 человек, в том числе один ребенок. В ЛНР объявили траур

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Лисичанске завершили поисково-спасательную операцию на месте обрушения здания пекарни, сообщило МЧС России в своем телеграм-канале.

Сотрудники ведомства спасли десять человек. Погибли 28 человек, в том числе один ребенок. По данным Луганского информационного центра, также погибли 18 мужчин и девять женщин.

Пекарня в Лисичанске обрушилась после обстрела. Глава Минздрава ЛНР Наталия Пащенко сообщила, что четверо пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации. Состояние еще двоих оценивается как тяжелое, они также находятся в больнице.

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Лисичанск попал под обстрел накануне. Глава ЛНР Леонид Пасечник утверждает, что украинские военные целенаправленно нанесли по пекарне удар из реактивной системы залпового огня HIMARS. В ЛНР объявили 4 февраля днем траура.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала атаку ВСУ терактом. Она пообещала передать информацию об ударе международным организациям для «безоговорочного осуждения преступления киевских боевиков».

Лисичанск, город-спутник Северодонецка, находится в 70 км к северо-западу от Луганска. До боев в нем жили около 90 тыс. человек, сейчас численность населения сократилась до 37 тыс. Российские войска взяли город в начале лета 2022 года.

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