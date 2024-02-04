Власти ЛНР: при ударе по пекарне в Лисичанске погибли 28 человек, 10 ранены

Число погибших при ударе по Лисичанску выросло до 28

В Лисичанске при ударе по пекарне погибли 28 человек, среди них один ребенок. Всего в здании на момент удара было около 40 человек. Власти объявили 4 февраля днем траура в регионе

Фото: Администрация Лисичанска / ТАСС

В результате удара по кафе и пекарне в Лисичанске погибли 28 человек, еще десять получили ранения, сообщили в администрации главы ЛНР, передает «Луганский информационный центр».

Среди погибших 18 мужчин, девять женщин и один ребенок.

В регионе объявили 4 февраля днем траура по погибшим. Работы по разбору завалов продолжались всю ночь. По подсчетам спасателей, разобрано около 65% конструкций.

Луганские власти сообщили, что удар был нанесен накануне днем, следователи предполагают, что это совершили украинские военные из установки РСЗО HIMARS. Двухэтажное здание обрушилось, под завалами могут находиться около 40 человек, рассказывали в Луганске.

Лисичанск, город-спутник Северодонецка, находится в 70 км к северо-западу от Луганска. До боев в нем жили около 90 тыс. человек, сейчас численность населения сократилась до 37 тыс. Российские войска взяли город в начале лета 2022 года.

Российский МИД пообещал передать информацию об ударе международным организациям для «безоговорочного осуждения преступления киевских боевиков».

Власти Украины пока не комментировали обвинения Москвы.