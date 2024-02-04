В ЛНР уточнили данные о состоянии пострадавших при обстреле Лисичанска
Шестерых пострадавших при обстреле Лисичанска ночью перевели в республиканскую клиническую больницу, из них четверо находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщила глава Минздрава ЛНР Наталия Пащенко. Ее слова приводит «Луганский информационный центр».
Четверо пациентов в крайне тяжелом состоянии, по ее словам, сейчас находятся в реанимации. Еще двух пострадавших, чье состояние оценивается как тяжелое, отправили на лечение в другие отделения.
В общей сложности, по данным властей, пострадали десять человек. Они находились под завалами обрушившейся пекарни: пострадавших достали из-под обломков и передали медикам.
Лисичанск попал под обстрел накануне. Как уточнили в военной комендатуре ЛНР, это произошло около 14:20 мск. Под удар попало здание местной пекарни, в результате, согласно последним данным, погибли 28 человек.
По данным СК, удар по зданию нанесли из реактивной системы залпового огня HIMARS. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала удар по пекарне терактом. Киев на обвинения Москвы пока не ответил.
В ЛНР после произошедшего объявили 4 февраля днем траура.
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