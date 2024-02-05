Песков назвал удар ВСУ по пекарне в Лисичанске террористическим актом
Удар Вооруженных сил Украины по пекарне в Лисичанске нельзя назвать иначе как террористическим актом, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Именно кроме как террористический акт это по-другому назвать нельзя, <...> это чудовищный террористический акт, и количество жертв говорит именно о чудовищности этого террористического акта», — сказал пресс-секретарь, его слова передает ТАСС.
Песков отметил, что военная операция на Украине продолжается, чтобы таких ударов больше не было.
Пекарня в Лисичанске попала под обстрел 3 февраля. По данным российского СК, по ней нанесли удар из реактивной системы залпового огня HIMARS.
В результате атаки двухэтажное здание обрушилось, погибли 28 человек. Еще десятерых пострадавших достали из-под завалов и передали медикам.
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова также назвала удар по пекарне терактом.
На связи с проверенными новостями
ЦИК нашла ошибки в подписных листах Бориса Надеждина
Брэд Питт сыграет в последнем фильме Квентина Тарантино «Кинокритик»
СМИ узнали детали разговора Залужного и Зеленского на фоне слухов об отставке
Друг семьи Николая Дроздова рассказал о его состоянии
Мультфильм «Три Богатыря и Пуп Земли» заработал в прокате 1 млрд руб. Трейлер
7 самых популярных электромобилей в России. Фото, цены и характеристики
В SberCIB обновили оценку крупнейших компаний на российском рынке акций
Доллар – 91, евро – 99. Почему рубль начал слабеть и что будет дальше
Что изменилось в законах о недвижимости в феврале 2024 года
Apple выпустит складной iPhone. Первые подробности
Миллиардер и врач решили устроить честную олимпиаду на стероидах. Подробности