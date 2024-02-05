Песков: удар ВСУ по пекарне в Лисичанске — это чудовищный террористический акт

Песков назвал удар ВСУ по пекарне в Лисичанске террористическим актом

Фото: Александр Река / ТАСС

Удар Вооруженных сил Украины по пекарне в Лисичанске нельзя назвать иначе как террористическим актом, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Именно кроме как террористический акт это по-другому назвать нельзя, <...> это чудовищный террористический акт, и количество жертв говорит именно о чудовищности этого террористического акта», — сказал пресс-секретарь, его слова передает ТАСС.

Песков отметил, что военная операция на Украине продолжается, чтобы таких ударов больше не было.

Пекарня в Лисичанске попала под обстрел 3 февраля. По данным российского СК, по ней нанесли удар из реактивной системы залпового огня HIMARS.

В результате атаки двухэтажное здание обрушилось, погибли 28 человек. Еще десятерых пострадавших достали из-под завалов и передали медикам.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова также назвала удар по пекарне терактом.