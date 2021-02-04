Собянин назвал новые данные привившихся от коронавируса москвичей

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Прививку против коронавирусной инфекции в Москве сделали около 400 тыс. человек. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24».

«В целом на вакцинацию записалось около полумиллиона москвичей, из них 400 тыс. человек уже получили первую прививку», — сказал Собянин. По данным управления Федеральной службы государственной статистики по Москве и Московской области, на 1 января 2020 года население Москвы составляло 12,6 млн человек.

Собянин добавил, что власти Москвы не ставят перед собой задачу привить все население столицы, так как большинство жителей перенесли коронавирусную инфекцию.

Ранее, 29 января, Собянин заявлял, что коронавирусом переболели уже больше половины жителей Москвы.