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Пандемия коронавируса ,  
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Минкульт разрешил творческим вузам вернуться к очным занятиям

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Вузы творческих направлений, подведомственные российскому Министерству культуры, с 8 февраля могут вернуться к очному формату обучения. Соответствующий приказ подписала глава ведомства Ольга Любимова, сообщается на сайте ведомства.

«Руководство вузов при принятии соответствующих решений должно учитывать санитарно-эпидемиологическую обстановку в регионах», — говорится в сообщении. Как пояснили в пресс-службе министерства, вузы будут сами анализировать эпидемическую обстановку в регионах и принимать решения по поводу возвращения с удаленки.

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Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

«В некоторых вузах, например, пока будет действовать смешанный режим: лекции продолжатся онлайн, а семинары, коллоквиумы, практикумы — в очной форме», — отметила Любимова.

Ранее о возвращении к очному обучению студентов объявило Минобрнауки. Приказ ведомства вступает в силу с 7 февраля, а новый семестр в вузах федерального подчинения начнется днем позже.

При возврате к традиционному формату обучения в вузах должны соблюдаться профилактические меры. В их числе — наличие антисептиков, контроль температуры, соблюдение масочного режима и социальной дистанции и другие.

В конце января власти Москвы объявили о спаде эпидемии коронавируса. В феврале число новых зараженных в столице колеблется у отметки в 2 тыс. По данным властей, в столице сформирован двойной запас коечного фонда для пациентов с COVID-19.

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Дистанционное обучение в университетах решили ввести осенью в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Соответствующий приказ вышел 11 ноября. До этого о переводе на удаленку вузов и колледжей, подведомственных московским властям, сообщил мэр Сергей Собянин.

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