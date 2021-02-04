Минкульт разрешил творческим вузам вернуться к очным занятиям

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Вузы творческих направлений, подведомственные российскому Министерству культуры, с 8 февраля могут вернуться к очному формату обучения. Соответствующий приказ подписала глава ведомства Ольга Любимова, сообщается на сайте ведомства.

«Руководство вузов при принятии соответствующих решений должно учитывать санитарно-эпидемиологическую обстановку в регионах», — говорится в сообщении. Как пояснили в пресс-службе министерства, вузы будут сами анализировать эпидемическую обстановку в регионах и принимать решения по поводу возвращения с удаленки.

«В некоторых вузах, например, пока будет действовать смешанный режим: лекции продолжатся онлайн, а семинары, коллоквиумы, практикумы — в очной форме», — отметила Любимова.

Ранее о возвращении к очному обучению студентов объявило Минобрнауки. Приказ ведомства вступает в силу с 7 февраля, а новый семестр в вузах федерального подчинения начнется днем позже.