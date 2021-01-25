Минобрнауки допустило возврат вузов с удаленки «в ближайшее время»

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Эпидемиологическая ситуация во многих городах России позволяет вузам вернуться к очному формату обучения, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

«В самое ближайшее время мы вернемся к традиционному формату обучения, ситуация во многих регионах и многих городах это позволяет», — сказал министр в ходе вручения премии «Студент года 2021» (цитата по «Интерфаксу»).

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