В России выявили 16,7 тыс. случаев COVID-19 за сутки

С начала пандемии в стране выявили более 3,9 млн случаев заболевания, скончались 75,7 тыс. человек

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В России за сутки коронавирусную инфекцию COVID-19 диагностировали у 16 688 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.



Общее число подтвержденных случаев заражения с начала пандемии составило 3,934 млн.

Лидируют по числу подтвержденных случаев инфицирования за сутки Москва (2032), Санкт-Петербург (1463) и Московская область (946). Меньше всего заболевших выявили в Ненецком автономном округе (восемь), Еврейской автономной области (семь) и на Чукотке (три).

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В течение 24 часов в России зафиксировали 527 смертей от коронавируса. Общее число летальных исходов, по подсчетам оперативного штаба, выросло до 75 732. Больше всего с начала распространения инфекции их зафиксировали в Москве — 13,7 тыс. (плюс 71 за сутки), в Петербурге — 9,9 тыс. (плюс 38 за сутки) и Московской области — 3,9 тыс. (плюс 36 за сутки).

Данные штаба расходятся с подсчетами Росстата. По информации статистического ведомства, число умерших с COVID-19 в России за все время пандемии достигло 116 тыс. человек. Разница объясняется тем, что в подсчеты Росстата включили тех, у кого коронавирус диагностировали уже после смерти, а также тех, кто скончался от других патологий, обострившихся на фоне COVID-19.