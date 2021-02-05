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Пандемия коронавируса ,  
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В России выявили 16,7 тыс. случаев COVID-19 за сутки

С начала пандемии в стране выявили более 3,9 млн случаев заболевания, скончались 75,7 тыс. человек
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В России за сутки коронавирусную инфекцию COVID-19 диагностировали у 16 688 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Общее число подтвержденных случаев заражения с начала пандемии составило 3,934 млн.

Лидируют по числу подтвержденных случаев инфицирования за сутки Москва (2032), Санкт-Петербург (1463) и Московская область (946). Меньше всего заболевших выявили в Ненецком автономном округе (восемь), Еврейской автономной области (семь) и на Чукотке (три).

В России утвердили «эталонный» штамм коронавируса SARS-CoV-2
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Фото:Максим Шеметов / Reuters

В течение 24 часов в России зафиксировали 527 смертей от коронавируса. Общее число летальных исходов, по подсчетам оперативного штаба, выросло до 75 732. Больше всего с начала распространения инфекции их зафиксировали в Москве — 13,7 тыс. (плюс 71 за сутки), в Петербурге — 9,9 тыс. (плюс 38 за сутки) и Московской области — 3,9 тыс. (плюс 36 за сутки).

Данные штаба расходятся с подсчетами Росстата. По информации статистического ведомства, число умерших с COVID-19 в России за все время пандемии достигло 116 тыс. человек. Разница объясняется тем, что в подсчеты Росстата включили тех, у кого коронавирус диагностировали уже после смерти, а также тех, кто скончался от других патологий, обострившихся на фоне COVID-19.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала рекордное число смертей после заражения коронавирусом за неделю с 25 по 31 января. По ее данным, за этот период скончались 96,3 тыс. человек, в том числе почти половина в Северной и Южной Америке.

По данным Университета Джонса Хопкинса, во всем мире от COVID-19 умерли 2,2 млн человек, всего выявлено более 104 млн случаев заражения.

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Вакцинация в России проводится препаратом «Спутник V» от Центра им. Гамалеи. Предварительные результаты третьей фазы испытаний вакцины, опубликованные в журнале Lancet, показали, что ее эффективность составила 91,6%. Как говорила вице-премьер Татьяна Голикова, у россиян вскоре появится возможность выбирать, какой вакциной прививаться: в гражданский оборот вышел также препарат «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор», вакцинация им начнется в марте.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Наталия Анисимова
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