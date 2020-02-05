Получивший с IKEA 25 млрд бизнесмен подал жалобу на ФСБ из-за декларации

После этого между САЭ и Пономаревым был заключен договор хранения, и эта сумма была перечислена на личный счет бизнесмена в Сбербанке (счет САЭ был открыт в небольшом банке с ограничениями размера вклада, и держать такие деньги там было невозможно, сказала РБК адвокат бизнесмена Анна Ставицкая). Через несколько лет правоохранительные органы сочли это уходом от налогов. В апреле 2015 года ГСУ СКР по Москве возбудило против Пономарева уголовное дело по ст. 198 УК (уклонение физлица от уплаты налогов) по факту незаконной экономии 3,25 млрд руб.

Однако прокуратура сочла, что состава преступления в действиях бизнесмена нет. Постановление о возбуждении дела признали незаконным последовательно первый заместитель прокурора Москвы, затем, после обжалования, заместитель генпрокурора Виктор Гринь и, наконец, генпрокурор Юрий Чайка (подписанное им постановление есть в распоряжении РБК).

Летом 2015 года Пономарев подал спецдекларацию, где перечислил свое имущество на 66,5 млрд руб. и указал источники его приобретения, в том числе и мировое соглашение с ИКЕА. Амнистировать свои капиталы бизнесмен решил спустя 12 дней после начала действия закона «О добровольном декларировании» — 13 июля 2015 года. В ФНС не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть утверждение Пономарева, что его декларация является первой в России.

В июне 2017 года в отношении Пономарева снова завели дела по нескольким статьям УК, в том числе о неуплате налогов с выплаты от ИКЕА. СКР на этот раз счел, что речь идет об уходе от налогов (ст. 199 УК), а ущерб оценил в 4,7 млрд руб.

Защита Пономарева требовала прекратить дело, указывая, что преследовать за сделки, указанные в спецдекларации, по закону нельзя. СКР прекращать дело отказался на том основании, что в период подачи декларации Пономарев был фигурантом уголовного расследования, а значит, не может пользоваться гарантиями в рамках амнистии капиталов, даже несмотря на то, что расследование было остановлено генпрокурором.

Квартира оказалась кабинетом

7 июня 2017 года сотрудники СКР и ФСБ пришли с обыском по адресам Пономарева. Изымая документы в кабинете его адвоката Павла Казареза, они получили копию спецдекларации, утверждается в обращениях бизнесмена. Тем самым сотрудники правоохранительных органов нарушили еще и адвокатскую тайну, убеждены Пономарев и его защита.

УПК накладывает строгие ограничения на обыски и выемки у адвокатов (в частности, их нельзя проводить, если уголовное дело не возбуждено против самого адвоката). Но следствие предполагало, что кабинет Казареза на Тверской улице в Москве — это на самом деле квартира Пономарева, где он «прописал» своего защитника, чтобы затруднить возможные следственные действия: в частности, помещение было жилым, адвокат арендовал его у супруги Пономарева. Оперативник управления «К» СЭБ ФСБ в своем рапорте писал, что «квартира формально передана Казарезу П.А. для получения иммунитета адвокатского образования».

Казарез впоследствии обжаловал обыск, но суды признали его законным. В 2018 году адвокат обратился в Европейский суд по правам человека.

Ссылается ли СКР на данные из декларации как на доказательство по делу и фигурирует ли изъятая копия в протоколе обыска у Казареза, адвокаты Пономарева пока не знают, утверждает Ставицкая: дело еще расследуется, и доступа к его материалам у защиты пока нет.

Однако Пономарев допускает, что ФСБ располагала сведениями из его спецдекларации еще до обыска, следует из письма бизнесмена Медведеву: «Подготовив и подав в ФНС свою декларацию в рамках амнистии капиталов, вместо «гарантий» я получил обыск и изъятие всех документов по всем указанным в ней сделкам».

«Мы полагаем, что они ознакомились с содержанием спецдекларации раньше [чем изъяли копию]», — подтвердил адвокат Владимир Постанюк в беседе с РБК. По его мнению, именно сведения из спецдекларации могли лечь в основу дела, возбужденного в 2017 году.

Откуда у следствия данные об активах

В том же году УФНС по Москве подало к Пономареву иск на 31,6 млрд руб. С июня 2017 года по февраль 2019 года Басманный и Пресненский суды столицы арестовали имущество Пономарева на общую сумму свыше 36,3 млрд руб. в рамках расследования уголовного дела и обеспечения гражданского иска, сообщила РБК Ставицкая. Это в том числе денежные средства на его счетах, автомобили и 71 дизельная электростанция.

«При обсуждении амнистии капиталов экспертами высказывались сомнения в эффективности заложенных в ней гарантий и наличии возможностей у налоговых и правоохранительных органов по их преодолению в отношении «неугодных» декларантов. Произошедшее со мной эти сомнения полностью подтверждает», — писал Пономарев в обращении к премьер-министру.

У органов не могло быть другого столь подробного источника информации о счетах и активах Пономарева, кроме его спецдекларации, считает Ставицкая.

В ФНС отказались от комментариев. В ГСУ СКР по Москве вопросы перенаправили в центральный аппарат комитета. РБК направил запросы в пресс-службу Следственного комитета и Центр общественных связей ФСБ.

Следствие могло получить информацию об активах бизнесмена по линии Росфинмониторинга, Центробанка или налоговых органов, предположил руководитель уголовной практики BMS Law Firm Александр Иноядов. По мнению его коллеги Дениса Зайцева, возможна ситуация, когда следствие получило сведения из спецдекларации, а затем попыталось легализовать их при помощи иных источников информации. В любом случае сведения, содержащиеся в спецдекларации, де-юре не могут быть положены в основу решения о наложении ареста на имущество, отметил партнер МКА «Князев и партнеры» Владимир Китсинг.