Суд приговорил к восьми годам получившего от IKEA ₽25 млрд бизнесмена

Константин Пономарев получил восемь лет колонии по делу о ложном доносе. Предприниматель, добившийся мирового соглашения на 25 млрд руб. с концерном IKEA, получал выгодные ему судебные решения при помощи фальсификаций, счел суд

Константин Пономарев (Фото: Дмитрий Лебедев / «Коммерсантъ»)

Люберецкий городской суд приговорил к восьми годам колонии владельца компании «Системы автономного электроснабжения» (САЭ) Константина Пономарева по делу о заведомо ложном доносе. Об этом сообщила РБК защитник Пономарева Анна Ставицкая. Еще один обвиняемый по делу, адвокат Максим Загорский, получил семь лет и восемь месяцев колонии.

Пономарев был арестован в 2017 году. Предприниматель известен тем, что в 2010 году через суд добился от российских структур шведского концерна IKEA выплаты 25 млрд руб. по мировому соглашению — это была задолженность за аренду электрогенераторов, установленных в помещениях магазинов, за 2007–2008 годы. В дальнейшем бизнесмен требовал от компании еще 33 млрд руб. за следующий период аренды, однако эти претензии суд отклонил. Также Пономарев отсудил у IKEA еще 507 млн руб. и добился ареста 9,3 млрд руб., принадлежащих корпорации (арест в итоге был снят).

Сейчас Пономареву вменяется еще ряд преступлений, следствие по этим эпизодам продолжается — это покушение на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159) и уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК). Еще по двум статьям УК — о заведомо ложных показаниях и уклонении от уплаты налогов физлица — производство в отношении Пономарева прекращено из-за истечения сроков давности.

«Искусственное создание доказательств»

В рамках этого процесса Пономареву и Загорскому вменяется заведомо ложный донос, связанный с «искусственным созданием доказательств» (ст. 306 УК). Гособвинение ранее запросило каждому из них по восемь с половиной лет колонии, поскольку в деле четыре эпизода, хотя максимальная санкция статьи — шесть лет.