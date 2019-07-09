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Ростелеком ₽87 (+9,16%) прогноз UBS к 01.11.19
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Суд приговорил к восьми годам получившего от IKEA ₽25 млрд бизнесмена
Константин Пономарев получил восемь лет колонии по делу о ложном доносе. Предприниматель, добившийся мирового соглашения на 25 млрд руб. с концерном IKEA, получал выгодные ему судебные решения при помощи фальсификаций, счел суд
Константин Пономарев (Фото: Дмитрий Лебедев / «Коммерсантъ»)

Люберецкий городской суд приговорил к восьми годам колонии владельца компании «Системы автономного электроснабжения» (САЭ) Константина Пономарева по делу о заведомо ложном доносе. Об этом сообщила РБК защитник Пономарева Анна Ставицкая. Еще один обвиняемый по делу, адвокат Максим Загорский, получил семь лет и восемь месяцев колонии.

Пономарев был арестован в 2017 году. Предприниматель известен тем, что в 2010 году через суд добился от российских структур шведского концерна IKEA выплаты 25 млрд руб. по мировому соглашению — это была задолженность за аренду электрогенераторов, установленных в помещениях магазинов, за 2007–2008 годы. В дальнейшем бизнесмен требовал от компании еще 33 млрд руб. за следующий период аренды, однако эти претензии суд отклонил. Также Пономарев отсудил у IKEA еще 507 млн руб. и добился ареста 9,3 млрд руб., принадлежащих корпорации (арест в итоге был снят).

Сейчас Пономареву вменяется еще ряд преступлений, следствие по этим эпизодам продолжается — это покушение на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159) и уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК). Еще по двум статьям УК — о заведомо ложных показаниях и уклонении от уплаты налогов физлица — производство в отношении Пономарева прекращено из-за истечения сроков давности.

«Искусственное создание доказательств»

В рамках этого процесса Пономареву и Загорскому вменяется заведомо ложный донос, связанный с «искусственным созданием доказательств» (ст. 306 УК). Гособвинение ранее запросило каждому из них по восемь с половиной лет колонии, поскольку в деле четыре эпизода, хотя максимальная санкция статьи — шесть лет.

Следствие пришло к выводу, что Пономарев, Загорский и несколько их подставных лиц затевали тяжбы в мировом суде из-за незначительных поводов, по очереди подавая друг на друга заявления о клевете. Лица, которым Пономарев предлагал становиться заявителями и свидетелями в тяжбах о клевете, получали от него вознаграждение от $20 тыс. до $70 тыс., утверждали прокуроры.

В ходе этих процессов Пономарев и его представители приобщали к делу определенные документы и таким образом добивались, чтобы судья прописала в постановлении обстоятельства, связанные, например, с законностью заключения и исполнения договоров аренды электрогенераторов для IKEA. Это помогало придать бумагам преюдициальное значение — то есть Пономарев получал утвержденные судом доказательства, и они обеспечивали ему «незаконное преимущество» в спорах.

Получение таких судебных постановлений помогло Пономареву добиться прекращения двух уголовных дел о неуплате налогов на сумму более 8 млрд руб. и проверки по заявлению IKEA в полицию, считали следствие и гособвинение. Кроме того, эти решения (которые во всех случаях были вынесены мировой судьей Натальей Богуновой) становились основой других судебных решений уже в рамках тяжбы Пономарева с концерном.

IKEA не признана потерпевшей в этом деле, ее представители выступали в суде как свидетели.

«Отражение атаки»

Пономарев не признает вину. В ходе своего допроса он заявил, что автором схемы с делами о клевете был не он, а нанятый им адвокат Александр Старостин, которого Пономарев назвал ранее судимым мошенником и заявил, что при рождении он получил фамилию Дурнев, которую впоследствии сменил. По словам Пономарева, постановления мирового судьи нужны были не для ухода от налогов, а для отражения информационной атаки против него, инициированной, по его мнению, IKEA.

В 2010–2011 годах СМИ стали публиковать материалы, где Пономарева называли мошенником, рейдером, убийцей Магнитского (бизнесмен был одним из свидетелей обвинения по делу сооснователя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, он включен в «список Магнитского»). «Юристы IKEA придумали абсолютно лживую версию событий о том, что я якобы дважды пытаюсь взыскать один и тот же долг за аренду генераторов по поддельным документам», — указывал Пономарев, отмечая, что это отрицательно сказывалось на его деловой репутации.

Адвокат Загорский посоветовал ему обратиться к юристу Александру Старостину, и тот изобрел следующую схему: его подчиненный из юридической фирмы Владимир Власенко в публичном месте (в кафе) читал Пономареву выдержки из «клеветнических статей» о сделках с IKEA, при этом присутствовали другие люди — Сергей Исаев и Софья Ромашова. Это давало повод для заявления о клевете. Мировой суд оправдал Власенко, сочтя, что он добросовестно заблуждался, однако прописал в постановлении, что «разглашенные» им сведения были ложными.

В дальнейшем процедуру повторили, чтобы «закрепить опровержение клеветнических доводов в СМИ». Таким образом, суд вынес четыре приговора. Все они были в 2016 году обжалованы представителями IKEA.

Старостин, Власенко, Исаев и Ромашова выступили на процессе свидетелями обвинения; в 2016 году они одновременно подали в ФСБ заявления в отношении Пономарева.

Автор: Маргарита Алехина
Теги: IKEA, Константин Пономарев
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