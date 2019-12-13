Дума запретила использовать данные об амнистии капитала в уголовных делах

Принятая поправка в Уголовно-процессуальный кодекс запрещает правоохранительным органам изымать декларации, поданные в рамках амнистии капиталов, и использовать в качестве доказательства по уголовным делам

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Государственная дума приняла закон, в соответствии с которым вводится прямой запрет на использование деклараций, поданных в рамках процедуры амнистии капиталов, в качестве повода для возбуждения нового уголовного дела или доказательства по уголовным делам. Соответствующие поправки вносятся в Уголовно-процессуальный кодекс.

Принятый Госдумой закон запрещает правоохранительным органам изымать такие декларации во время следственных действий. При этом сведения, включенные в них, а также о самом факте подачи декларации отнесены к недопустимым доказательствам, которые не имеют юридической силы и не могут быть положены в основу обвинения или использоваться в качестве доказательств. Единственным исключением из этого правила служит предоставление подобных сведений для приобщения к уголовному делу самим декларантом.

«Предлагаемые изменения направлены на пресечение злоупотреблений в отношении предпринимателей в ходе уголовного судопроизводства и позволят обеспечить реализацию гарантий, предусмотренных законодательством в рамках амнистии капитала», — пояснил один из соавторов закона, председатель комитета по государственному строительству и законодательству Госдумы Павел Крашенинников.

В сентябре 2019 года «Ведомости» сообщили, что поводом для обвинения совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита в мошенничестве, отмывании средств и переводе средств за границу по подложным документам стали сведения о контролируемых им иностранных компаниях. Информация содержалась в декларации, поданной в рамках амнистии капиталов и изъятой ФСБ.