Власти Японии решили усилить иммиграционный контроль после побега Гона

Бывший глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi незаконно покинул страну, что вызывает «крайнее сожаление», заявила министр юстиции Японии. По ее словам, суд отозвал решение об освобождении Гона под залог

Карлос Гон (Фото: Eugene Hoshiko / AP)

Министерство юстиции Японии распорядилось ужесточить контроль на границе после побега из страны экс-главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона. Об этом заявила глава ведомства Масако Мори, передает Reuters.

По ее словам, Гон покинул страну незаконно, так как официальных записей о том, что он пересек границу, нет. Мори пообещала провести тщательное расследование. Ситуация заслуживает «крайнего сожаления», отметила она.

Министр также добавила, что суд отменил решение об освобождении бывшего главы альянса под залог.

О том, что Гон бежал из Японии в Ливан, стало известно 31 декабря. Он покинул страну, нарушив условия освобождения под залог, согласно которым ему было запрещалось связываться со своей женой Кэрол и руководителями дилерских центров в Ливане и Омане. По данным Bloomberg, Гон отправился в Ливан транзитом через Стамбул на частном самолете, а во время пересадки его переносили в ящике.