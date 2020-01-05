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Власти Японии решили усилить иммиграционный контроль после побега Гона
Бывший глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi незаконно покинул страну, что вызывает «крайнее сожаление», заявила министр юстиции Японии. По ее словам, суд отозвал решение об освобождении Гона под залог
Карлос Гон (Фото: Eugene Hoshiko / AP)

Министерство юстиции Японии распорядилось ужесточить контроль на границе после побега из страны экс-главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона. Об этом заявила глава ведомства Масако Мори, передает Reuters.

По ее словам, Гон покинул страну незаконно, так как официальных записей о том, что он пересек границу, нет. Мори пообещала провести тщательное расследование. Ситуация заслуживает «крайнего сожаления», отметила она.

Министр также добавила, что суд отменил решение об освобождении бывшего главы альянса под залог.

О том, что Гон бежал из Японии в Ливан, стало известно 31 декабря. Он покинул страну, нарушив условия освобождения под залог, согласно которым ему было запрещалось связываться со своей женой Кэрол и руководителями дилерских центров в Ливане и Омане. По данным Bloomberg, Гон отправился в Ливан транзитом через Стамбул на частном самолете, а во время пересадки его переносили в ящике.

WSJ узнала об участии экс-спецназовца США в организации побега Гона
Общество

Экс-глава концерна заявил, что бежал не от правосудия, а скрылся от «несправедливости и политического преследования». По его словам, побег из Японии он организовал самостоятельно, без помощи своей супруги, о чем писала Wall Street Journal. Позднее WSJ со ссылкой на источники сообщила, что побег готовился несколько месяцев. По данным газеты, в операции участвовал бывший американский спецназовец, сотрудник частной компании, которая специализируется на вопросах безопасности.

2 января ливанские спецслужбы получили от Интерпола запрос на арест Гона. В Бейруте исключили возможности передачи экс-главы альянса Токио, так как между сторонами нет договора об экстрадиции.

Карлос Гон был задержан в Японии в ноябре 2018 года по обвинению в сокрытии доходов на общую сумму $80 млн. Ему также вменяют списание на Nissan личных убытков в размере $16 млн. Его неоднократно освобождали под залог. Сам Гон не признает вину.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Япония, Карлос Гон, Renault, Nissan
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