Ливанские власти получили от Интерпола ордер на арест экс-главы Renault

Ливанские службы внутренней безопасности получили от Интерпола запрос арест сбежавшего из Токио в Бейрут бывшего главу альянса Renault-Nissan-Mitsubishi

Карлоса Гона. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на главу ливанского Минюста Альберта Серхана. Уведомление, однако, пока не передали в суд, передает Reuters со ссылкой на источник в суде.

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