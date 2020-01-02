Общество , 02 янв, 17:03
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Ливанские власти получили от Интерпола ордер на арест экс-главы Renault
Ливанские службы внутренней безопасности получили от Интерпола запрос арест сбежавшего из Токио в Бейрут бывшего главу альянса Renault-Nissan-Mitsubishi
Карлоса Гона. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на главу ливанского Минюста Альберта Серхана. Уведомление, однако, пока не передали в суд, передает Reuters со ссылкой на источник в суде.
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