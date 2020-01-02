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Гон сообщил о самостоятельной организации выезда из Японии в Ливан
По словам бывшего топ-менеджера альянса, он самостоятельно организовал свой побег из Японии, а его жена, которую СМИ называли ключевой фигурой в операции, не имеет к этому никакого отношения
Карлос и Кэрол Гон (Фото: Jean-Paul Pelissier / Reuters)

Бывший глава автоконцерна Nissan Карлос Гон, обвиняемый в финансовых нарушениях, заявил о том, что родственники непричастны к организации его побега из Японии в Ливан. Об этом сообщает Bloomberg.

«Утверждения СМИ о том, что моя жена Кэрол и другие члены моей семьи сыграли роль в моем отъезде из Японии, лживы и не соответствуют действительности. Свой отъезд организовал я сам. Моя семья не играла никакой роли», — говорится в заявлении Гона.

31 декабря СМИ сообщили о бегстве Карлоса Гона из Японии в Ливан. Как писала ливанская газета Aljoumhouria со ссылкой на источник, в страну Гон прибыл на частном самолете из Турции. Впоследствии Гон подтвердил, что он находится в Ливане. Экс-глава автоконцерна заявил, что он бежал не от правосудия, а скрылся от «несправедливости и политического преследования».

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Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщила, что побег Гона из Японии в Ливан планировался его соратниками в течение нескольких недель. Издание отмечало, что супруга бывшего главы автоконцерна сыграла в операции ключевую роль и уже ждала его в Ливане. Французская газета Le Monde также сообщала, что Кэрол Гон участвовала в организации побега мужа, но была якобы вместе с ним в самолете, направлявшемся в Бейрут. Кроме того, перевезти мужа ей помогали сводные братья, а также знакомые из Турции, пишет газета.

Из Токио Гон летел в Ливан через Стамбул, и, чтобы его не заметили, как сообщал Bloomberg представитель турецких властей, бывшего топ-менеджера при пересадке транспортировали в ящике. Оба самолета, на которых он летел, принадлежали дочерней компании холдинга MNG. Как рассказал собеседник агентства, находившаяся в аэропорту полиция не знала, что Гон был на борту.

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В рамках расследования дела полиция Стамбула задержала семь человек, четверо из них — пилоты. По факту прилета Гона в Стамбул МВД Турции организовало расследование. В доме экс-главы альянса провели обыски, обнаружив два французских паспорта, один бразильский и один ливанский. Один из французских паспортов суд разрешил ему оставить себе, остальные находятся у адвокатов. По этому документу Гон въехал в Ливан.

Карлос Гон был задержан в ноябре 2018 года по обвинению в сокрытии доходов на общую сумму $80 млн, а также списании на Nissan личных убытков в размере $16 млн. Его неоднократно освобождали под залог. При этом сам Гон вину не признает. С поста председателя правления и главного исполнительного директора Renault он ушел в конце января 2019 года. На этом посту его сменил Тьери Боллоре.

Авторы: Ксения Аскерова, Гаяна Демурина
Теги: Renault Nissan, Карлос Гон, Япония, Стамбул
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