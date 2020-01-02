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СМИ узнали о перевозке сбежавшего экс-главы Renault в ящике
Как сообщает Bloomberg, для перелета в Ливан Гон воспользовался частным самолетом, принадлежащим холдингу MNG. Еще один самолет этого ходлдинга использовался для перелета в Стамбул. Во время пересадки Гона транспортировали в ящике
Фото: Michel Euler / AP

Бывшего главу альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона, обвиняемого в финансовых нарушениях переносили в ящике во время пересадки, когда тот вылетел из Токио в Бейрут транзитом через Стамбул. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на турецкого представителя власти, знакомого с подробностями случившегося.

По его словам, Гон отправился в Ливан частным самолетом, принадлежащим дочерней компании холдинга MNG (в него входит авиакомпания MNG Airlines). В Стамбул он прилетел другим самолетом MNG утром в понедельник, 30 декабря. Во время пересадки бывшего топ-менеджера переносили в ящике, чтобы его никто не заметил. Дежурившая в аэропорте полиция не знала о том, что Гон находился на борту самолетов, передает Bloomberg.

Ранее МВД Турции начало расследованием в связи с сообщениями о перелете экс-главы альянса через Стамбул. В рамках проверки задержали семь человек, четверо из них — пилоты. Источник Anadolu отмечал, что среди задержанных были два сотрудника частных компаний, оказывающих услуги по погрузке и один операционный директор курьерской фирмы.

СМИ узнали о встрече беглого экс-главы Renault с президентом Ливана
Общество

После прибытия в Бейрут, по данным Reuters, Гон встречался с ливанским президентом Мишелем Ауном, поблагодарив его за поддержку. В администрации президента опровергали их встречу. Источники агентства также сообщали, что в Бейрут Гон прибыл по французскому паспорту. Kyodo узнал, что всего у него их было четыре: кроме двух французских, один бразильский и один ливанский. Суд разрешил Гону оставить один французских паспортов, остальные находятся на хранении у адвокатов.

Карлоса Гона задержали в ноябре 2018 года по обвинению в сокрытии доходов в общей сумме на $80 млн, а также списании на Nissan личных убытков в размере $16 млн. Его несколько раз освобождали под залог. Сам Гон не признает вину и утверждает, что в Ливан приехал не скрываться от правосудия, а уберечь себя от «несправедливости и политического преследования».

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Япония, Турция, перелет, Nissan, Renault
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