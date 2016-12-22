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РЖД решили заняться вывозом мусора из Москвы
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РЖД решили заняться вывозом мусора из Москвы
Общество, 11 янв, 18:53
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РЖД решили заняться вывозом мусора из Москвы
РЖД решили выйти на рынок перевозки мусора, который компания будет доставлять из Москвы в другие регионы в специальных вагонах. Уже выбраны 25 площадок для размещения сортировочных комплексов
Фото: Сергей Вершинин / Интерпресс / ТАСС

Мусор по железной дороге

Минприроды обсуждает с РЖД проект организации вывоза мусора из Москвы в регионы. «Как оперативную меру совместно с РЖД мы прорабатываем вопрос о возможности вывоза отходов в другие регионы страны. Коллеги уже подтвердили готовность осуществления перевозок», — заявил в интервью РБК глава Минприроды России Сергей Донской.

О разработке проекта знает председатель комитета по экологии Общественной палаты Альбина Дударева. По ее словам, этот вопрос начал обсуждаться еще в 2014 году, модель для городов-миллионников разрабатывал Федеральный центр проектного финансирования ВЭБа. «Идея в том, чтобы создать места размещения отходов вдали от населенных пунктов. Сейчас проблема особенно остро стоит в Московской области, где закрываются полигоны. Если получится выработать систему в столичном регионе, можно будет перенести опыт на всю страну», — рассказала она РБК.

Глава Минприроды — РБК: «Прорабатываем вопрос о вывозе отходов в регионы»
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Единым оператором проекта организации перевозки мусора железнодорожным транспортом стала компания «Отраслевой центр внедрения новой техники и технологий» (ОЦВ). Она разрабатывает технико-экономическое обоснование комплексной услуги по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО) железнодорожным транспортом на удаленные региональные полигоны, говорится в письме старшего вице-президента РЖД Сергея Кобзева на имя главы компании Олега Белозерова, датированном 19 ноября 2017 года (у РБК есть копия письма). В этом письме Кобзев информирует об исполнении поручения Белозерова от 21 июля.

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Из письма следует, что Кобзев провел совещание с представителями ОЦВ и структурных подразделений РЖД, на котором были проработаны вопросы существующих способов погрузки-выгрузки и перевозки ТКО, рассмотрены возможные площадки станций московской железной дороги для размещения мусороперегрузочных комплексов, определены требования, предъявляемые к местам временного накопления отходов, потенциальная клиентская база и перспективные объемы мусора, которые могут быть привечены к перевозке железнодорожным транспортом.

Представитель РЖД подтвердил РБК, что совместно с Минприроды, властями регионов и компаниями — операторами по сбору и утилизации отходов РЖД ведут проработку проекта по вывозу мусора из крупных городов на полигоны в отдаленных регионах страны по железной дороге. По его словам, потенциальный объем вывоза отходов составляет до 3 млн т из Москвы и до 2 млн т из Санкт-Петербурга. Рассматривается вариант перевозки отходов в опломбированных герметичных универсальных контейнерах. Окончательные условия транспортировки станут известны после определения конкретных точек погрузки и захоронения отходов, добавил он.

Мусорный полигон в Московской области (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

В ОЦВ пока не ответили на запрос РБК. ​​

Инициатива РЖД обсуждалась на встрече с московскими операторами по вывозу мусора, сказал РБК представитель одного из операторов на условиях анонимности. По его словам, на презентации проекта представители РЖД пытались обосновать преимущества вывоза ТКО по железной дороге по сравнению с автоперевозками: большие объемы, точный график, экологичность, сопоставимые затраты. У РБК есть копия этой презентации, но размер затрат в ней не указывается.

Собеседник РБК сказал, что на узловых грузовых станциях будут размещены мусоросортировочные комплексы, куда отходы будут свозиться с разных районов города, прессоваться и в вагонах вывозиться в другие регионы, в основном Центрального федерального округа. Уже отобрано 25 таких площадок, рассказал он, отметив, что «энтузиазма у мусоровывозящих компаний инициатива не вызвала». «По замыслу РЖД операторы должны за свой счет построить всю инфраструктуру на этих площадках, при этом платить за перевозку отходов больше, да еще потерять в маневренности», — поясняет он.

20% мусора из Москвы

По данным министерства экологии Московской области, из 55–60 млн т всех твердых бытовых отходов (в их число входят ТКО), образующихся в России за год, пятая часть (11,7 млн т) приходится на столичный регион (3,8 млн т — Московская область, 7,9 млн т — Москва). При этом за МКАД из Москвы вывозится 6,6 млн т бытовых отходов. Таким образом, в Подмосковье оседает более 10 млн т мусора.

С 2013 года в Московской области закрыты 24 из 39 мусорных полигонов, в том числе четыре — в 2017 году после жалобы жителей Балашихи президенту Владимиру Путину в ходе прямой линии в июне 2017 года. Это спровоцировало коллапс в некоторых районах Подмосковья. Лишившись возможности пользоваться услугами свалок, мусоровозы скидывали отходы в канавы и леса или не вывозили мусор из населенных пунктов. В 2018 году в Московской области должны быть закрыты еще четыре полигона.

Сейчас 85% московского мусора захоранивается на полигонах, 14,5% вывозится на два работающих мусоросжигательных завода, оставшиеся 0,5% выделяются при сортировке и как вторичное сырье используется при дальнейшей переработке, рассказал РБК вице-президент Федеральной палаты энергоэффективности и энергобезопасности Юрий Тихоненко.

После того как подмосковные чиновники решили закрыть большинство свалок, Москва была вынуждена искать места для захоронения мусора. По словам заместителя руководителя департамента ЖКХ Москвы Константина Пивоварова, московские компании — операторы по вывозу мусора просили у властей Подмосковья землю под полигоны, но им не дали ни одного участка. «В Московской области не дали ни одного участка, наши операторы ищут участки в других регионах и делают это успешно», — говорил чиновник на заседании комиссии по экологии Общественной палаты России.

Автор: Юрий Завьялов.
При участии: Василий Маринин.
Теги: РЖД , мусор
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