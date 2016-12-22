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Губернатор Архангельской области допустил ввоз мусора не только из Москвы
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Губернатор Архангельской области допустил ввоз мусора не только из Москвы
«Мусорное» дело, 11:24
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Губернатор Архангельской области допустил ввоз мусора не только из Москвы
Власти Архангельской области готовы рассмотреть предложения по ввозу мусора из других регионов. Но пока с такой инициативой выступила только Москва. Область будет принимать 6% столичного мусора
Игорь Орлов (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов рассказал РБК, что не исключает эксплуатацию экотехнопарка «Шиес» не только Москвой, но и другими регионами.

«Мы сегодня имеем предложение со стороны конкретного инвестора, которое нам представлено и нас удовлетворяет, — отметил он. — Если инвесторы будут предлагать какие-то другие проекты, мы готовы к этому сотрудничеству». Но пока таких предложений от других регионов не поступало, уточнил он.

В четверг, 18 октября, РБК сообщил о плане московских властей по вывозу мусора в Архангельскую область — в экотехнопарк «Шиес», расположенный в Ленском районе. Для этого проекта планируется привлечь 10,5 млрд руб. инвестиций. Большую часть средств предоставят из столичного бюджета. Из столицы ежегодно в течение 20 лет будут вывозить около 500 тыс. т мусора, или около 6% от общего объема образующихся в городе твердых коммунальных отходов (по данным московского департамента экологии, он составляет 7,9 млн т).

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Орлов сообщил РБК, что власти региона ведут переговоры с московскими инвесторами, чтобы «такие же высочайшие технологии, которые используются в этой сфере в Москве, были использованы при работе с бытовыми отходами в Архангельской области». Бытовые отходы из региона, вероятно, также будут вывозить в «Шиес», добавил он.

«Но сначала нам нужно будет создать аналогичную московской систему сортировки и компактирования этих отходов, — пояснил губернатор. — А так место захоронения и последующей переработки может быть использовано совместно, почему бы и нет».

В августе в Архангельской области начались протесты против ввоза мусора из Москвы. Местные справедливороссы заявили, что готовят законопроект о запрете ввоза в регион мусора из других субъектов.

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Орлов уточнил РБК, что власти встречаются с протестующими и объясняют им важность проекта. Он считает, что против ввоза мусора выступают «не до конца понимающие этот вопрос люди, с одной стороны, и политические спекулянты — с другой», считает он. Губернатор пообещал, что «умным людям, патриотам Архангельской области, мы объясним, и они поддержат создание такого важного, перспективного для региона проекта», а тем, «кто на этом зарабатывает примитивные политические дивиденды», власти региона «не очень-то и стараются объяснять».

В октябре губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отчитался о закрытии 24 мусорных полигонов в регионе с начала года. Из-за мусорного кризиса власти Москвы начали готовить проекты вывоза отходов в другие регионы. В январе текущего года стало известно о проекте вывоза мусора из крупных городов по железной дороге в отдаленные регионы. Представитель РЖД тогда рассказал РБК, что потенциальный объем вывоза отходов составляет до 3 млн т из Москвы и до 2 млн т из Санкт-Петербурга.

Автор: Евгения Кузнецова.
Теги: Игорь Орлов , Архангельская область , мусор
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