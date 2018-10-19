Северный мусорный поток

Архангельской области обещаны инвестиции за прием московских отходов

Москва готова выделить 10,5 млрд руб. на проект по вывозу городского мусора в Архангельскую область, выяснил РБК. Местный экотехнопарк сможет принимать из столицы до 500 тыс. т твердых бытовых отходов ежегодно в течение 20 лет

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Из Люберец в Шиес

Проект столичных властей по вывозу мусора из Москвы стартует в ближайшее время, в его рамках на территории Ленского района Архангельской области будет создан экотехнопарк «Шиес», а в Москве, на базе Люберецких очистных сооружений, — специальный экокластер. Их строительство и ввод в эксплуатацию запланированы на 2018–2020 годы. Об этом говорится в презентации компании — оператора проекта «Технопарк» (есть у РБК).

В четверг, 18 октября, проект был представлен на совещании правительства Архангельской области. Согласно этой схеме, из российской столицы ежегодно в течение 20 лет будут вывозить около 500 тыс. т мусора, или около 6% от общего объема образующихся в городе твердых коммунальных отходов (по данным московского департамента экологии, он составляет 7,9 млн т).

В целом проект оценивается примерно в 10,5 млрд руб., считают в «Технопарке». Большая часть этих денег поступит из московского бюджета, рассказал РБК источник, близкий к разработке инвестпроекта. Планируется, что за шесть лет экотехнопарк принесет в бюджет Архангельской области 912,1 млн руб. — за счет налога на доходы физических лиц, выплат и перечислений в фонды и земельного налога. В презентации «Технопарк» подчеркивается, что проект будет реализован после экологической экспертизы при максимальных гарантиях отсутствия вреда окружающей среде.

Компания ООО «Технопарк», по данным базы СПАРК, была зарегистрирована в Москве в июле 2018 года. Генеральный директор — Олег Подрезков. Компания занимается более чем 30 видами деятельности, в том числе малярными и кровельными работами, сносом зданий, бурением и сбором опасных отходов. Компанией владеет АО «Москапремонт», генеральный директор которого Зинаида Ясенкова прежде возглавляла управу Таганского района Москвы.

Мусорные протесты

В августе «Новая газета» сообщила о протестах жителей Архангельской области против ввоза столичного мусора. По данным издания, в районе Шиес уже идет вырубка леса под полигон ТБО.

В презентации «Технопарка» говорится, что для реализации проекта в рамках господдержки будет выделено около 300 га территории.

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов рассказал РБК, как планирует решить проблему протестов против создания мусорного полигона — «представив​ проект в публичной сфере и рассказав, о чем именно идет речь». «Мы встречались после итогов представления этого проекта с активом Ленского района, с людьми, которые представляют общественность, с депутатами всех уровней и договорились, что аналогичные [информационные] мероприятия пройдут в Ленском районе», — пояснил Орлов.

Против проекта выступают «не до конца понимающие этот вопрос люди, с одной стороны, и политические спекулянты — с другой», считает губернатор. Он пообещал, что «умным людям, патриотам Архангельской области, мы объясним, и они поддержат создание такого важного, перспективного для региона проекта». А тем, «кто на этом зарабатывает примитивные политические дивиденды», власти региона «не очень-то и стараются объяснять», добавил губернатор. «Это мы строим заводы и создаем рабочие места, а они отрабатывают деньги своих заказчиков», — пояснил Орлов. Глава региона не исключил, что на территорию экотехнопарка будут привозить ТБО и из других регионов, если поступят соответствующие предложения.

Депутат Архангельского областного собрания депутатов от «Справедливой России» Ирина Чиркова сказала РБК, что на следующей неделе совместно с другими региональными парламентариями внесет в облдуму законопроект о запрете размещения и приема отходов из других регионов. Жители Архангельской области и так недовольны работой нынешней городской свалки, указала она. «Условия, в которых она содержится, просто ужасны. Нам предлагают сделать из нас московскую свалку — мы и со своей не можем разобраться», — возмутилась Чиркова.

Полгода назад руководство региона обещало организовать переработку мусора из Москвы и его сортировку, рассказала депутат: «Почему нам никто не может показать истинную стоимость всего этого объекта? Почему нельзя на эти деньги построить мусороперерабатывающий завод?» ​Чиркова считает, что в Архангельской области будет просто осуществляться складирование московского мусора, и сомневается, что в ближайшие несколько десятилетий его кто-то будет перерабатывать.

Схема вывоза

По замыслу авторов проекта из «Технопарка», в столичном экокластере мусор будет формироваться в брикеты, покрытые защитным материалом. Создавать это производство будут компании EuRec Technology (Германия) и Flexus Balasystem (Швеция). Такие брикеты смогут безопасно храниться в течение 30 лет, утверждают разработчики.

Куратор проекта в московском правительстве, руководитель столичного департамента ЖКХ Гасан Гасангаджиев рассказал РБК, что такой срок в документе указан на основе мирового опыта реализации аналогичных проектов. «Проектная оценка ресурса аналогичных объектов существенно превышает указанный срок 30 лет», — отметил он.

Чиновник пояснил, что по мере размещения ТБО в Шиесе будет производиться их засыпка грунтом с последующей высадкой зеленых насаждений. Мусорные брикеты не будут контактировать «ни с водной, ни с воздушной средой», им не повредят ни ливневые потоки, ни талая вода, пообещал Гасангаджиев. Все ливнестоки будут проходить через систему очистных сооружений, лишь затем очищенная вода будет поступать в водный бассейн.

Транспортировать брикеты будет РЖД. В железнодорожной компании РБК отказались комментировать эту информацию.

Гасангаджиев пояснил, что экокластер по первичной переработке ТБО будет создан на базе Люберецких очистных сооружений. В нем организуют переработку 100% объема бытового мусора, который будут доставлять с места сбора отходов в пределах жилой застройки. Там же из ТБО будут выделять вторичные материальные ресурсы для повторного использования и отделять пищевые отходы.

В вагоны брикеты будут грузить на железнодорожной станции Люберцы. Для перевозки используют действующие составы, добавил представитель мэрии. «Для этого строятся специальные производственные площади, полностью закрытые, — пояснил Гасангаджиев. — Весь процесс переработки, от выгрузки до погрузки, будет производиться под крышей, абсолютно изолированно и с очисткой воздуха через фильтры».

Что же касается финальной точки маршрута — экотехнопарка «Шиес», то ближайшие населенные пункты численностью менее 5 тыс. человек находятся от него на расстоянии 35 км (Урдома) и 20 км (Мадмас), отмечается в документах «Технопарка». «Для сравнения, крупнейший корейский мусорный полигон Sudokwon находится всего в 30 км от мэрии Сеула, — говорится в презентации. — В Италии полигон Malagrotta расположен всего в 18 км от мэрии Рима, а в Лос-Анджелесе полигон удален от мэрии всего на 25,5 км».

Проект экотехнопарка в Архангельской области позволит создать там порядка 500 рабочих мест и обеспечить средние зарплаты на уровне 44 тыс. руб., обещают в московском правительстве. Также проект поможет решить социальные и инфраструктурные проблемы региона: после открытия технопарка будут закрыты свалки вокруг Архангельска, обновлена коммунальная и транспортная инфраструктуры в Архангельске, Урдоме, Мадмасе и Яренске.

Выбор региона

Гасан Гасангаджиев сообщил РБК, что проект был представлен инвестиционному комитету Архангельской области, получил «100 баллов поддержки» и был рекомендован к применению.

При этом он отметил, что пока нет оценки расходов на перевозку мусора. Выбор Архангельской области был осуществлен по ряду показателей, а именно доступность транспортной инфраструктуры, малая плотность населения, климатические условия и ряд других. Московская мэрия «не целенаправленно» остановилась на этом регионе, подчеркнул он, прорабатывались и прорабатываются и другие (назвать их Гасангаджиев отказался).

В середине октября РБК писал о плане Минприроды создать единую управляющую компанию в сфере обращения с отходами, которая будет распределять средства от экологического сбора, финансировать инвестпроекты и покупать активы в мусоропереработке. В январе занимавший тогда пост главы Минприроды Сергей Донской говорил РБК, что ведомство прорабатывает вопрос о вывозе отходов из российских мегаполисов в регионы.

Мусорный кризис и массовые протесты в Подмосковье, после которых были закрыты несколько крупных полигонов, вынудил власти столицы искать альтернативные возможности для вывоза мусора из Москвы. В начале года представитель департамента ЖКХ Москвы говорил, что московские компании — операторы по вывозу мусора просили у властей Подмосковья землю под полигоны, но не получили ее: «В Московской области не дали ни одного участка, наши операторы ищут участки в других регионах и делают это успешно».

В январе 2018 года стало известно о проекте по вывозу столичного мусора по железной дороге в отдаленные регионы. Представитель РЖД рассказывал РБК, что потенциальный объем вывоза отходов составляет до 3 млн т из Москвы и до 2 млн т из Санкт-Петербурга, при этом рассматривается вариант перевозки отходов в опломбированных герметичных универсальных контейнерах.