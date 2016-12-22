На Севере на митинги против ввоза московского мусора вышли тысячи человек

В Архангельске и области жители вышли на акции протеста против ввоза мусора из Москвы. Столичные власти планируют построить в регионе технопарк для ввоза 500 тыс. т отходов в год

Митинг в Архангельске (Фото: Сергей Яковлев / 29.ru)

В городах и поселках Архангельской области прошли митинги против ввоза мусора из Москвы, в них приняли участие порядка 7-8 тыс. человек, сказал губернатор региона Игорь Орлов радиостанции «Говорит Москва».

Он добавил, что митинги — «достаточно значимое событие», но отказываться от ввоза мусора не собирается. «Будем объяснять людям, что разбираться с мусором нам все равно придется самим в нашем регионе и выстраивать отношения, чтобы вся Архангельская область понимала — нам надо выстроить современную систему», — сказал он.

Демонстранты требовали в том числе отставки губернатора. «Знаете, эмоции бывают разные. Учитывая, что собралось порядка 7-8 тысяч человек, они не могут определять позицию всех жителей Архангельской области», — сказал Орлов.

Организаторы назвали акцию «Единый день протеста». По их оценкам, на митинги во всей области вышли 30 тыс. человек, сообщает местное издание 29.ru. Несколько тысяч человек поучаствовали в акциях в Архангельске и Северодвинске, до тысячи человек вышло в Урдоме, Лешуконском, Онеге, Плесецке. Всего организаторы сообщили об акциях в 21-м городе.

Москва планирует выделить 10,5 млрд руб. на строительство в Ленском районе Архангельской области экотехнопарка «Шиес», на который в течение 20 лет будут свозить около 500 тыс. т мусора из столицы. Работа технопарка принесет областному бюджету 912,1 млн руб. за шесть лет.