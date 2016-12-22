ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,48 66,50 EUR Нал. 76,58 75,45 USD Бирж. 66,95 +0,74 EUR Бирж. 75,73 +0,33 USD ЦБ. 66,53 -0,10 EUR ЦБ. 75,75 -0,14 EUR/USD 1,13 -0,01 BTC/USD Бирж. 4202,30 -70,10 IMOEX 2392,50 -0,25% RTSI 1126,14 -1,33% Brent 58,64 -1,25% DJIA 25523,68 +0,73% Nasdaq 7329,32 +0,77%
На Севере на митинги против ввоза московского мусора вышли тысячи человек
Лента новостей
УЕФА объявил о создании третьего футбольного еврокубка 00:44, Спорт Чек-лист: 5 лайфхаков для дома в сезон простуд 00:39, РБК и Philips На Севере на митинги против ввоза московского мусора вышли тысячи человек 00:32, Общество Минкомсвязь предложила операторам создать консорциум по развитию 5G 00:00, Технологии и медиа Двое иностранцев проникли на подземную военно-морскую базу в Швеции 02 дек, 23:58, Общество Макрон после приезда с G20 поручил премьеру встретиться с протестующими 02 дек, 23:27, Политика Кадыров назвал ущемлением прав ограничение допуска россиян на Украину 02 дек, 23:10, Политика Второй за неделю болельщик выбежал на поле в ходе матча «Спартака» 02 дек, 22:22, Политика Посольство осудило публикацию данных российских журналистов СМИ Британии 02 дек, 21:54, Политика Без изоленты на камере: килограммовый ноутбук с распознаванием лиц 02 дек, 21:47, РБК и Lenovo Мединский рассказал о найденном подтверждении боя 28 панфиловцев 02 дек, 21:35, Общество «Спартак» в меньшинстве победил «Локомотив» в чемпионате России 02 дек, 21:07, Спорт Захарова ответила на слова Порошенко о риске «захвата» Россией Мариуполя 02 дек, 20:58, Политика Принадлежавший Хью Хефнеру первый номер Playboy продали на аукционе 02 дек, 20:28, Общество Минфин Белоруссии допустил потерю $10 млрд от налогового маневра в России 02 дек, 19:49, Экономика Тест: проверьте знание новостных тем и экономических трендов 02 дек, 19:21, РБК и Thomson Reuters Порошенко рассказал о неудачных попытках связаться с Путиным по телефону 02 дек, 19:15, Политика Чемпионат России по футболу. «Спартак» — «Локомотив». Онлайн 02 дек, 19:00, Спорт Стали известны детали задержания семи граждан Украины в Грузии 02 дек, 18:48, Общество ЦСКА сыграл вничью с «Ростовом» в чемпионате России 02 дек, 18:42, Спорт Нефть вместо Трампа: что принес России саммит «Большой двадцатки» 02 дек, 18:40, Экономика За 10 минут: готовим куриный бургер с овощами и соусом песто 02 дек, 18:11, РБК и Barilla Саакашвили пообещал вернуться в Грузию по зову сторонников 02 дек, 18:07, Политика В сети появились характеристики смартфона «Яндекс.Телефон» 02 дек, 18:02, Технологии и медиа Лавров рассказал об объяснившем планы Киева «на пальцах» Путине на G20 02 дек, 17:24, Политика Лавров рассказал о договоренностях Путина и Эрдогана по Идлибу на G20 02 дек, 17:11, Политика Смартфон Huawei P20 Pro: как сделать хит, опередивший время 02 дек, 17:00, РБК и Huawei В Сургуте из-за возгорания в супермаркете эвакуировали 1,3 тыс. человек 02 дек, 16:50, Общество
На Севере на митинги против ввоза московского мусора вышли тысячи человек
Общество, 00:32
0
На Севере на митинги против ввоза московского мусора вышли тысячи человек
В Архангельске и области жители вышли на акции протеста против ввоза мусора из Москвы. Столичные власти планируют построить в регионе технопарк для ввоза 500 тыс. т отходов в год
Митинг в Архангельске (Фото: Сергей Яковлев / 29.ru)

В городах и поселках Архангельской области прошли митинги против ввоза мусора из Москвы, в них приняли участие порядка 7-8 тыс. человек, сказал губернатор региона Игорь Орлов радиостанции «Говорит Москва».

Он добавил, что митинги — «достаточно значимое событие», но отказываться от ввоза мусора не собирается. «Будем объяснять людям, что разбираться с мусором нам все равно придется самим в нашем регионе и выстраивать отношения, чтобы вся Архангельская область понимала — нам надо выстроить современную систему», — сказал он.

Демонстранты требовали в том числе отставки губернатора. «Знаете, эмоции бывают разные. Учитывая, что собралось порядка 7-8 тысяч человек, они не могут определять позицию всех жителей Архангельской области», — сказал Орлов.

Архангельской области пообещали 10 млрд руб. за прием московского мусора
Политика

Организаторы назвали акцию «Единый день протеста». По их оценкам, на митинги во всей области вышли 30 тыс. человек, сообщает местное издание 29.ru. Несколько тысяч человек поучаствовали в акциях в Архангельске и Северодвинске, до тысячи человек вышло в Урдоме, Лешуконском, Онеге, Плесецке. Всего организаторы сообщили об акциях в 21-м городе.

Москва планирует выделить 10,5 млрд руб. на строительство в Ленском районе Архангельской области экотехнопарка «Шиес», на который в течение 20 лет будут свозить около 500 тыс. т мусора из столицы. Работа технопарка принесет областному бюджету 912,1 млн руб. за шесть лет.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Архангельская область , митинг
Главное
Порошенко рассказал о неудачных попытках связаться с Путиным по телефону Политика
Материалы по теме
За аварийное жилье и мусор будет отвечать бывший регулировщик тарифов Бизнес
Бизнес на отходах: кто построит 220 мусороперерабатывающих заводов Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter