Бастрыкин поручил доложить о проверке загрязнения воды на Камчатке

Следователи Камчатского края доложат о результатах проверки по факту загрязнения воды и массовой гибели животных в акватории Тихого океана председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

«Специалистами отобраны пробы морской воды, атмосферного воздуха и песка, а также выполняются иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

Процессуальное решение по данному вопросу будет принято по результатам экспертных исследований.

Ранее, 29 сентября, местные СМИ начали сообщать об изменении цвета воды и останках мертвых морских животных на Халактырском пляже недалеко от Петропавловска-Камчатка. Также некоторые серферы пожаловались на покраснение глаз и плохое самочувствие после заплывов.