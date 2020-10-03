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Бастрыкин поручил доложить о проверке загрязнения воды на Камчатке

Следователи Камчатского края доложат о результатах проверки по факту загрязнения воды и массовой гибели животных в акватории Тихого океана председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

«Специалистами отобраны пробы морской воды, атмосферного воздуха и песка, а также выполняются иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

Загрязнение воды и массовая гибель животных на Камчатке. Главное
Общество
Фото:Александр Пирагис / РИА Новости

Процессуальное решение по данному вопросу будет принято по результатам экспертных исследований.

Ранее, 29 сентября, местные СМИ начали сообщать об изменении цвета воды и останках мертвых морских животных на Халактырском пляже недалеко от Петропавловска-Камчатка. Также некоторые серферы пожаловались на покраснение глаз и плохое самочувствие после заплывов. 

Дудь и власти Камчатки показали разные видео о загрязнении воды
Общество
Фото:Анна Стрельченко / ТАСС

Позднее врио министра природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексей Кумарьков сообщил, что специалисты взяли пробы воды и обнаружили превышение нефтепродуктов почти в четыре раза, а фенолов — в 2,5 раза. Местные управления Росрыболовства и управление Росприроднадзора, региональное управление СК и прокуратура начали проверку по факту происшествия. Кроме того, губернатор Камчатского края Владимир Солодов пообещал лично осмотреть загрязненные территории.

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