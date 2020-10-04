Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 78,09 (+0,81) Инвестиции, 02 окт, 14:08
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 91,58 (+0,85) Инвестиции, 02 окт, 14:08
Трамп заявил на видео об улучшении здоровья и скором возвращении к работе Политика, 02:26 В Санкт-Петербурге произошел пожар на мусороперерабатывающем заводе Общество, 02:08 Глава Камчатки пообещал уволить замалчивавших загрязнение воды чиновников Общество, 02:04 Финансовый ультрахайтек: как управляют большим инвестиционным портфелем РБК и Refinitiv, 01:55 В работе Telegram произошел сбой Технологии и медиа, 01:40 СМИ сообщили о «тревожных показателях» в состоянии здоровья Трампа Общество, 01:16 Пентхаус с видом на Кремль и зеленые террасы: жилой комплекс в центре РБК и Titul, 00:53 Airbnb отменила бронирование домов на Хэллоуин из-за опасения вечеринок Общество, 00:53 Франция обновила рекорд по числу случаев заражения COVID-19 за сутки Общество, 00:39 Спикер парламента Армении отправился с экстренным визитом в Карабах Политика, 03 окт, 23:59 В РПЦ предложили после похорон Ленина открыть в мавзолее музей репрессий Общество, 03 окт, 23:46 СК Белоруссии проверит обстоятельства гибели мужчины в минском изоляторе Общество, 03 окт, 23:31 Как экстремалы контролируют страх РБК и Jeep, 03 окт, 23:30 В Москве от коронавируса умерли 29 человек за сутки Общество, 03 окт, 23:07
Общество ,  
0 

Глава Камчатки пообещал уволить замалчивавших загрязнение воды чиновников

Солодов выехал на Халактырский пляж, где произошло загрязнение воды. Он пообещал, что уволены будут те, кто замалчивал или приукрашивал ситуацию. Он констатировал отсутствие в стране системы мониторинга экологических происшествий
Владимир Солодов
Владимир Солодов (Фото: Сергей Куксин / РИА Новости)

Должностные лица Камчатки, которые замалчивали о загрязнении воды в районе Петропавловска-Камчатского или же приукрашивали реальное положение дел, будут уволены. Об этом в Instagram заявил глава региона Владимир Солодов.

https://www.instagram.com/p/CF5QuDrlP6I/

Губернатор записал видео с Халактырского пляжа, куда он выехал утром 4 октября вместе с представителями ответственных за экологию структур.

«Я вижу свою главную задачу сейчас в том, чтобы ситуацию не замолчали. Чтобы никто из должностных лиц не пытался ее приукрасить. Если в процессе работы выяснится, что кто-то из должностных лиц Камчатского края приукрашивал факты или замалчивал их, сразу они будут уволены. В отношении федеральных структур я буду ходатайствовать об аналогичных мерах ответственности», — заявил Солодов.

Загрязнение воды и массовая гибель животных на Камчатке. Главное
Общество
Фото:Александр Пирагис / РИА Новости

По его словам, сейчас власти анализируют озвученные ранее жалобы на здоровье от серферов, пытаются установить степень воздействия на здоровье людей и его причины. «Я призываю всех, кто в эти дни был в океане, получил дискомфортные ощущения, травмы, обратиться прямо сегодня в краевую больницу, чтобы мы поставили точный диагноз», — попросил глава Камчатки.

Солодов отметил, что инцидент на полуострове свидетельствует об отсутствии системы мониторинга неблагоприятных экологических последствий и на уровне Камчатского края, и на уровне России. «Мы узнаем данные о состоянии природы от блогеров, от заинтересованных людей. Хочу поблагодарить всех неравнодушных, но при этом я буду обращаться в федеральные органы власти с предложением о создании единой системы постоянного мониторинга неблагоприятных явлений в окружающей среде», — сказал Солодов, добавив, что сегодняшняя ситуация говорит, что эту работу надо усилить, а «пока ее, очевидно, недостаточно».

Читайте на РБК Pro
Как стать Cпикером: cоветы основателя re:Store Евгения Бутмана Как управлять талантами в эру «масштабного бунтарства» — часть I Билл Гейтс — о безумии конспирологов и новом Стиве Джобсе Стратегия Иванушки-дурачка: как топ-менеджеру выйти из тупика за 9 шагов

Бастрыкин поручил доложить о проверке загрязнения воды на Камчатке
Общество

В конце сентября местные жители начали сообщать, что на Халактырском пляже неподалеку от Петропавловска-Камчатского изменился цвет воды, а на берегу находится множество мертвых животных. Серферы и купавшиеся в океане граждане заявляли о неприятных ощущениях в глазах после заплывов, ухудшении зрения, першении в горле, тошноте, высокой температуре. О выбросах животных на берег сообщали и жители Курильских островов.

Региональное Минприроды 3 октября опубликовало видеозапись с пляжа, на котором запечатлено чистое побережье. Видео сопроводили комментарием «Цвет воды нормальный, запах воздуха обычный, пляж совершенно чистый».

В то же время журналист Юрий Дудь опубликовал видео, снятое местным серфером, на котором видно нефтяное пятно в воде и и большое количество мертвых морских животных на берегу.

СК начал проверку после гибели морских животных на Камчатке
Общество
Фото:Анна Стрельченко / ТАСС

Врио министра природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексей Кумарьков сообщал, что причиной загрязнения океана мог быть выброс химических веществ. Он отметил превышение показателей фенолов и других нефтепродуктов в воде. По его словам, источник загрязнения пока что не найден.

Руководитель климатического проекта «Гринпис» в России Василий Яблоков сообщил РБК, что загрязнение Тихого океана в районе Халактырского пляжа, «по имеющимся данным, очень серьезное и привело к уничтожению живого мира».

В связи с загрязнением камчатская прокуратура начала проверку. Ситуацию взял под свой контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Выяснить причину экологической катастрофы поручил и полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

Автор
Михаил Котляр
Камчатка экология загрязнение окружающей среды
Материалы по теме
Бастрыкин поручил доложить о проверке загрязнения воды на Камчатке
Общество
Губернатор Камчатки пообещал лично проверить загрязненные бухты
Общество
СК начал проверку после гибели морских животных на Камчатке
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter