Глава Камчатки пообещал уволить замалчивавших загрязнение воды чиновников

По его словам, сейчас власти анализируют озвученные ранее жалобы на здоровье от серферов, пытаются установить степень воздействия на здоровье людей и его причины. «Я призываю всех, кто в эти дни был в океане, получил дискомфортные ощущения, травмы, обратиться прямо сегодня в краевую больницу, чтобы мы поставили точный диагноз», — попросил глава Камчатки.
Солодов отметил, что инцидент на полуострове свидетельствует об отсутствии системы мониторинга неблагоприятных экологических последствий и на уровне Камчатского края, и на уровне России. «Мы узнаем данные о состоянии природы от блогеров, от заинтересованных людей. Хочу поблагодарить всех неравнодушных, но при этом я буду обращаться в федеральные органы власти с предложением о создании единой системы постоянного мониторинга неблагоприятных явлений в окружающей среде», — сказал Солодов, добавив, что сегодняшняя ситуация говорит, что эту работу надо усилить, а «пока ее, очевидно, недостаточно».
В конце сентября местные жители начали сообщать, что на Халактырском пляже неподалеку от Петропавловска-Камчатского изменился цвет воды, а на берегу находится множество мертвых животных. Серферы и купавшиеся в океане граждане заявляли о неприятных ощущениях в глазах после заплывов, ухудшении зрения, першении в горле, тошноте, высокой температуре. О выбросах животных на берег сообщали и жители Курильских островов.
Региональное Минприроды 3 октября опубликовало видеозапись с пляжа, на котором запечатлено чистое побережье. Видео сопроводили комментарием «Цвет воды нормальный, запах воздуха обычный, пляж совершенно чистый».
В то же время журналист Юрий Дудь опубликовал видео, снятое местным серфером, на котором видно нефтяное пятно в воде и и большое количество мертвых морских животных на берегу.
Врио министра природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексей Кумарьков сообщал, что причиной загрязнения океана мог быть выброс химических веществ. Он отметил превышение показателей фенолов и других нефтепродуктов в воде. По его словам, источник загрязнения пока что не найден.
Руководитель климатического проекта «Гринпис» в России Василий Яблоков сообщил РБК, что загрязнение Тихого океана в районе Халактырского пляжа, «по имеющимся данным, очень серьезное и привело к уничтожению живого мира».
В связи с загрязнением камчатская прокуратура начала проверку. Ситуацию взял под свой контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Выяснить причину экологической катастрофы поручил и полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.