Глава Камчатки пообещал уволить замалчивавших загрязнение воды чиновников

Солодов выехал на Халактырский пляж, где произошло загрязнение воды. Он пообещал, что уволены будут те, кто замалчивал или приукрашивал ситуацию. Он констатировал отсутствие в стране системы мониторинга экологических происшествий

Владимир Солодов (Фото: Сергей Куксин / РИА Новости)

Должностные лица Камчатки, которые замалчивали о загрязнении воды в районе Петропавловска-Камчатского или же приукрашивали реальное положение дел, будут уволены. Об этом в Instagram заявил глава региона Владимир Солодов.

https://www.instagram.com/p/CF5QuDrlP6I/

Губернатор записал видео с Халактырского пляжа, куда он выехал утром 4 октября вместе с представителями ответственных за экологию структур.

«Я вижу свою главную задачу сейчас в том, чтобы ситуацию не замолчали. Чтобы никто из должностных лиц не пытался ее приукрасить. Если в процессе работы выяснится, что кто-то из должностных лиц Камчатского края приукрашивал факты или замалчивал их, сразу они будут уволены. В отношении федеральных структур я буду ходатайствовать об аналогичных мерах ответственности», — заявил Солодов.