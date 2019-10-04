Патрушев сообщил о предотвращении четырех терактов в центральной России

За восемь месяцев 2019 года силовики предотвратили четыре теракта в центральной части России. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, передает «РИА Новости».

По его словам, преступления планировались в Туле, Владимире, Тамбове и Воронеже. Всего за этот в ЦФО были задержаны 152 причастных к терроризму человека, сообщил Патрушев.

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