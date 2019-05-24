В Дагестане уничтожили трех боевиков

На месте столкновения с подозреваемыми нашли автоматическое оружие и боеприпасы

Фото: ФСБ РФ / ТАСС

В Кизилюртовском районе Дагестана ликвидировали трех бандитов, у них нашли автоматическое оружие и боеприпасы. Об этом говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета (НАК), поступившем в РБК.

В районе действовал режим контртеррористической операции (КТО). Группа вооруженных лиц обстреляла сотрудников правоохранительных органов, когда они осматривали нежилую часть дома в селении Султан-Янги-Юрт. Бандитов уничтожили ответным огнем, среди силовиков и гражданских лиц никто не пострадал. Проводятся следственные и оперативно-разыскные мероприятия.

В феврале силовики провели в Дербентском районе Дагестана контртеррористическую операцию, в ходе которой был уничтожен боевик, планировавший устроить теракт в Дербенте с помощью самодельного взрывного устройства. Вооруженного бандита обнаружили в поселке Белинджи, он отказался сдаться и был убит в ходе перестрелки. На месте столкновения нашли оружие и боеприпасы, а в тайнике — пояс смертника.