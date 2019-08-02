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Евро/Доллар $1,06 (-4,39%) прогноз Barclays Capital к 01.08.20
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ФСБ сообщила о планах террористов атаковать воинскую часть под Владимиром

Во Владимирской области террористы готовились напасть на воинскую часть, чтобы добыть себе оружие. Их планы удалось пресечь ФСБ, говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передает ТАСС.

«Организатор преступной группы намеревался при помощи сообщников осуществить нападение на воинскую часть с целью завладеть оружием и боеприпасами. Злоумышленник и его сообщники задержаны», — заявили в ФСБ. По данным спецслужбы, нападение готовила организованная террористическая ячейка. Ее руководителем был местный житель 1999 года рождения.

Следователи ФСБ возбудили уголовное дело по по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (Содействие террористической деятельности). Максимальное наказание по ней — пожизненное заключение.

Ранее силовики уже сообщали о выявлении во Владимирской области террористических ячеек. 19 апреля сотрудникам ФСБ пришлось вступить в бой с двумя участниками одной из них. Подозреваемые, 1991 и 1987 года рождения, были связаны с вербовщиками международных террористических организаций, а также проявляли интерес к технологии изготовления взрывных устройств, говорили в ведомстве. При попытке задержания они оказали сопротивление и были убиты. У них нашли компоненты для изготовления бомбы, автомат АК-74, пистолет и боеприпасы.

В мае во Владимирской области вновь произошло боестолкновение с предполагаемыми террористами, которые, по заявлению ФСБ, готовили теракт. Боевики укрылись в доме в городе Кольчугино. ФСБ провела спецоперацию и ликвидировала двух человек.

Общество
Силовики с боем ликвидировали готовившую теракт группу под Владимиром

Теги: ФСБ, террористы, воинская часть, Владимирская область
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