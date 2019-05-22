Силовики с боем ликвидировали готовившую теракт группу под Владимиром

Силовики провели спецоперацию в городе Кольчугино Владимирской области, где вероятные террористы удерживали частный дом. У преступников нашли бомбу, оружие и религиозную литературу

Фото: РИА Новости / ФСБ

В городе Кольчугино Владимирской области силовики в ходе перестрелки нейтрализовали двух бандитов, готовивших теракт. Об этом говорится в сообщении НАК (Национального антитеррористического комитета), поступившем в распоряжение РБК.

«Личности бандитов предварительно установлены. По данным Оперативного штаба НАК, они являлись сторонниками одной из террористических организаций, поддерживали связь с эмиссарами за рубежом, по заданию которых готовили теракт в месте массового пребывания людей», — сообщили в НАК.

Информацию о том, что в одном из частных домов во Владимирской области укрывается группа, готовящая теракт, получила ФСБ. С 00:35 22 мая в Кольчугино был введен режим контртеррористической операции. Преступники были блокированы в доме, местных жителей эвакуировали.

«На предложение сложить оружие и сдаться властям преступники открыли стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов и в ходе завязавшегося боестолкновения ответным огнем были нейтрализованы», — сообщили в НАК. Потерь среди силовиков не было.

В доме, где укрывались боевики, было найдено оружие, боеприпасы, религиозно-экстремистская литература. Также у преступников было готовое к применению самодельное взрывное устройство.