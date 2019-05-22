Силовики с боем ликвидировали готовившую теракт группу под Владимиром

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 64,41 -0,12 EUR Бирж. 71,91 -0,15 Brent 71,89 -0,69% USD Нал. 65,14 64,03 EUR Нал. 72,73 71,34 USD ЦБ 64,54 +0,05 EUR ЦБ 71,97 +0 EUR/USD 1,1161 -0,0004 BTC/USD Бирж. 7 959,10 +13,10 IMOEX 2 616,53 +1,75% RTSI 1 279,12 +1,82% DJIA 25 877,33 +0,77% Nasdaq 7 785,72 +1,08%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Евро/Доллар $1,17 (+4,83%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19 Купить
Газпром нефть ₽450 (+22,62%) прогноз Велес Капитал к 21.05.20 Купить
Alcoa $35 (+41,59%) прогноз CFRA к 18.04.20 Купить
Goldman Sachs $250 (+25,77%) прогноз Wells Fargo Securities к 16.01.20 Купить
Золото $1 305 (+1,86%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19
Евро/Доллар $1,17 (+4,83%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19 Купить
Газпром нефть ₽450 (+22,62%) прогноз Велес Капитал к 21.05.20 Купить
Alcoa $35 (+41,59%) прогноз CFRA к 18.04.20 Купить
Goldman Sachs $250 (+25,77%) прогноз Wells Fargo Securities к 16.01.20 Купить
Золото $1 305 (+1,86%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19
Лента новостей
Курс доллара на 22 мая
USD ЦБ: 64,54 (+0,05) Quote, 21 мая, 12:14
Курс евро на 22 мая
EUR ЦБ: 71,97 (0) Quote, 21 мая, 12:14
Глава Минздрава Украины попросила ООН «не терпеть» Россию в Совбезе Политика, 06:10 SANA сообщило о шести пострадавших при обстреле Алеппо ракетами Общество, 05:20 Силовики с боем ликвидировали готовившую теракт группу под Владимиром Общество, 05:18 Женская сборная России проиграла команде Доминиканы на старте Лиги наций Спорт, 04:55 39 идей для бизнеса для «мобильных» предпринимателей РБК и ГАЗ, 04:35 Центробанк решил вернуться к запрету билетов «банка приколов» Финансы, 04:33 Букеровскую премию получила писательница из Омана Общество, 04:01 В Московском метро назвали две версии причин остановки поездов Общество, 03:31 Оппозиция Абхазии согласилась с предложением президента по дате выборов Политика, 03:13 Госдеп заподозрил Асада в новых химатаках Политика, 03:12 Apple представила первый MacBook Pro с восьмиядерным процессором Технологии и медиа, 02:43 Азербайджан обвинил Армению в провокациях из-за игрока «Арсенала» Политика, 02:12 Вратарь Швеции объяснил семь пропущенных шайб от России Спорт, 02:10 НАК заявил о контртеррористической операции во Владимирской области Общество, 01:45
Общество ,  
0 
Силовики с боем ликвидировали готовившую теракт группу под Владимиром
Силовики провели спецоперацию в городе Кольчугино Владимирской области, где вероятные террористы удерживали частный дом. У преступников нашли бомбу, оружие и религиозную литературу
Фото: РИА Новости / ФСБ

В городе Кольчугино Владимирской области силовики в ходе перестрелки нейтрализовали двух бандитов, готовивших теракт. Об этом говорится в сообщении НАК (Национального антитеррористического комитета), поступившем в распоряжение РБК.

«Личности бандитов предварительно установлены. По данным Оперативного штаба НАК, они являлись сторонниками одной из террористических организаций, поддерживали связь с эмиссарами за рубежом, по заданию которых готовили теракт в месте массового пребывания людей», — сообщили в НАК.

Информацию о том, что в одном из частных домов во Владимирской области укрывается группа, готовящая теракт, получила ФСБ. С 00:35 22 мая в Кольчугино был введен режим контртеррористической операции. Преступники были блокированы в доме, местных жителей эвакуировали.

«На предложение сложить оружие и сдаться властям преступники открыли стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов и в ходе завязавшегося боестолкновения ответным огнем были нейтрализованы», — сообщили в НАК. Потерь среди силовиков не было.

В доме, где укрывались боевики, было найдено оружие, боеприпасы, религиозно-экстремистская литература. Также у преступников было готовое к применению самодельное взрывное устройство.

Общество
НАК заявил о контртеррористической операции во Владимирской области

В середине апреля контртеррористическая операция прошла в Тюмени. Силовики установили, что в частном доме на Амурской улице скрывались два предполагаемых сторонника запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Они оба были убиты в результате операции, которая была проведена в ночь на 13 апреля. В ответ на предложениме сдаться они открыли огонь. В доме, где они находились оперативники нашли два автомата Калашникова, два самодельных взрывных устройства, элементы взрывных устройств, а также религиозную литературу.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: НАК ФСБ, террористы, Владимирская область
Материалы по теме
НАК заявил о контртеррористической операции во Владимирской области
Общество
В Тюмени сняли режим контртеррористической операции
Общество
Жителя Хабаровского края лишили свободы на 25 лет за подготовку теракта
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter