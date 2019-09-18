В Кабардино-Балкарии уничтожили двух боевиков

Утром в городе Чегем ввели режим контртеррористической операции — спецслужбам стало известно, что в одном из частных домов могут находиться экстремисты и их пособники

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Спецслужбы ликвидировали двух боевиков в городе Чегем в Кабардино-Балкарии (КБР), где утром 18 сентября ввели режим контртеррористической операции, передает ТАСС со ссылкой на источник.

«Там двое боевиков нейтрализованы, сейчас идут следственные действия», — рассказал собеседник агентства.

Ликвидацию двух боевиков подтвердил источник «Интерфакса». По его словам, сотрудники спецслужб не пострадали. Позже собеседник агентства сообщил, что в доме, где были ликвидированы боевики, нашли самодельные взрывные устройства.

«СВУ на месте обнаружено. Работают взрывотехники. Личности ликвидированных установлены», — отметил, в свою очередь, источник ТАСС.

Режим КТО действует с 05:00 мск, его установили после того, как силовикам стало известно, что члены религиозно-экстремистской группировки и их пособники могут находиться в одном из частных домов.