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В Кабардино-Балкарии уничтожили двух боевиков
Утром в городе Чегем ввели режим контртеррористической операции — спецслужбам стало известно, что в одном из частных домов могут находиться экстремисты и их пособники
Фото: РИА Новости

Спецслужбы ликвидировали двух боевиков в городе Чегем в Кабардино-Балкарии (КБР), где утром 18 сентября ввели режим контртеррористической операции, передает ТАСС со ссылкой на источник.

«Там двое боевиков нейтрализованы, сейчас идут следственные действия», — рассказал собеседник агентства.

Ликвидацию двух боевиков подтвердил источник «Интерфакса». По его словам, сотрудники спецслужб не пострадали. Позже собеседник агентства сообщил, что в доме, где были ликвидированы боевики, нашли самодельные взрывные устройства.

«СВУ на месте обнаружено. Работают взрывотехники. Личности ликвидированных установлены», — отметил, в свою очередь, источник ТАСС.

Режим КТО действует с 05:00 мск, его установили после того, как силовикам стало известно, что члены религиозно-экстремистской группировки и их пособники могут находиться в одном из частных домов.

Зона КТО была ограничена улицами Кярова и 2-й Промышленный проезд, а также руслом реки Чегем и восточной окраиной города.

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МВД и ФСБ с начала года нашли ячейки террористов в 17 регионах

В августе в КБР был задержан боевик, планировавший осуществить теракты. В ФСБ сообщили, что обнаружили тайник, где злоумышленник хранил взрывные устройства. Задержанным оказался житель республики, ранее осужденный за приготовление к преступлению (ч. 1, ст. 30 УК) и теракт (ч. 1 ст. 205 УК).

С начала года ФСБ и МВД выявили «спящие» ячейки запрещенного в России «Исламского государства» в 17 регионах страны, включая Москву и Московскую область.

Автор: Константин Нагаев
Теги: контртеррористическая операция, Кабардино-Балкария
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МВД и ФСБ с начала года нашли ячейки террористов в 17 регионах
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