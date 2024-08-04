Соседи Венесуэлы предупредили о волне беженцев из-за нового срока Мадуро

Страны Южной Америки опасаются наплыва венесуэльцев из-за политического кризиса в стране. В 2018-м, когда в Венесуэле тоже проходили выборы и тоже победил Мадуро, страну покинули более миллиона человек, согласно данным ООН

Николас Мадуро (Фото: Maxwell Briceno / Reuters)

В соседних с Венесуэлой странах на фоне кризиса внутри республики опасаются очередной волны беженцев, которую не смогут принять, пишет Bloomberg.

Так, в Перу предупредили о «массовом исходе» венесуэльцев, которых страна не сможет принять. В республике уже проживают 1,5 млн беженцев из Венесуэлы, отмечает агентство.

Замглавы чилийского МИДа Мануэль Монсальве сказал, что «учитывая подобную ситуацию, границы необходимо укреплять». По его словам, это означает увеличение количества патрульных машин, самолетов и беспилотных летательных аппаратов. Такую тактику он назвал «здравым смыслом».

Согласно социологическому исследованию агентства Delphos из Каракаса, данные которого приводит Bloomberg, 13% опрошенных венесуэльцев в начале июля заявили, что если действующий президент Николас Мадуро останется у власти, то лучший выбор для них — это уехать из Венесуэлы. Другие исследования Delphos показывали готовность примерно каждого пятого жителя страны покинуть ее в случае победы Мадуро.

Bloomberg приводит оценку, согласно которой численность населения Венесуэлы в последние годы упала ниже 30 млн человек. По данным ООН, в последний раз более миллиона венесуэльцев покинули страну в 2018 году (свыше 1,35 млн — тогда в стране тоже прошли выборы, на них Мадуро был переизбран на третий срок); в 2022-м и 2023-м число уехавших составляло около 142 тыс. и 113 тыс. соответственно. В этом году страну уже покинули более 105 тыс. человек.

28 июля в Венесуэле прошли выборы президента страны, официально было объявлено, что Мадуро набрал 51% голосов. Однако оппозиция не признала этот результат и объявила победителем своего кандидата Эдмундо Гонсалеса. Это привело к протестам в стране.

Мадуро является президентом Венесуэлы с 2013 года, он стал им после смерти Уго Чавеса. Его новый, третий шестилетний срок, будет отсчитываться с 2025 года.

Итоги выборов раскритиковали некоторые страны — например, Аргентина, Перу, Панама, Чили, Коста-Рика, Уругвай и Доминикана. В США заявили, что в ходе голосования были допущены «серьезные ошибки», объявленные результаты не отражают «волю венесуэльского народа».

Президент Владимир Путин поздравил Мадуро с победой.

31 июля министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес объявил о попытке государственного переворота в стране.