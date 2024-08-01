В США арестовали организатора госпереворота в Венесуэле

NYT: организатора переворота против Мадуро в 2020 году арестовали в США

«Зеленого берета» Джордана Гудро, который в 2020-м взял ответственность за неудавшуюся попытку госпереворота в Венесуэле, обвиняют в контрабанде оружия. Каракас говорил, что в страну пытались вторгнуться вооруженные террористы

Джордан Гудро (Фото: silvercorpusa / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Бывший американский спецназовец («зеленый берет») Джордан Гудро, организовавший провалившуюся попытку государственного переворота против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в 2020 году, арестован в Нью-Йорке по обвинению в контрабанде оружия, сообщает Минюст США.

48-летнего Гудро и его сообщнице Якси Александре Альварес (гражданка Венесуэлы) предъявлены обвинения в экспорте винтовок военного образца, приборов ночного видения, лазеров, глушителей и другого военного оборудования без лицензии в Колумбию. По данным Минюста, контрабанду оружия преступная группа осуществляла с 2019 года для «осуществления деятельности в Венесуэле».

Гудро и его сообщнице грозит до 40 лет тюрьмы: 10 лет — за контрабанду оружия, 20 лет — за нарушение законов об экспортном контроле и еще 10 лет — за нарушение национального закона об огнестрельном оружии и незаконное хранение автоматического оружия.

Как отмечает The New York Times (NYT), предъявленные спецназовцу обвинения, по всей видимости, относятся к неудачному трансграничному рейду, проведенному в мае 2020 года десятками вооруженных «самопровозглашенных борцов за свободу», среди которых были бывшие венесуэльские солдаты и бывшие бойцы американского спецназа.

Власти Венесуэлы заявили о предотвращении «вооруженного вторжения» недалеко от Каракаса, в результате чего шесть человек были убиты, а 13 задержаны, включая двух бывших «зеленых беретов». Министр внутренних дел страны Нестор Ревероль уточнял, что группа «наемных террористов» прибыла из Колумбии на быстроходном катере, намереваясь свергнуть действующее правительство. Ответственность за нападение взяли на себя Гудро и отставной капитан венесуэльской армии Хавьер Ньето.

В августе 2020 года власти Венесуэлы приговорили участвовавших в нападении американцев к 20 годам тюремного заключения, но в конце прошлого года они были освобождены в рамках соглашения об обмене пленными с Соединенными Штатами.

Президент Венесуэллы Николас Мадуро неоднократно обвинял власти США в попытках госпереворота. В конце июля в Венесуэле состоялись выборы президента, в которых Мадуро вновь одержал победу. Национальный избирательный совет объявил, что Мадуро набрал 51,2% после подсчета 80% голосов, а его основной конкурент — Эдмундо Гонсалес Уррутиа от «Демократической унитарной платформы» — 44,2%.

После подсчета голосов на выборах в Каракасе начались протесты несогласных с результатом граждан. На улицах произошли столкновения между полицией и манифестантами, были задержанные, на демонстрации прозвучали выстрелы.

Выборы в Венесуэле не отражают мнение народа, о чем свидетельствуют данные экзитполов, проведенных американскими фирмами, заявили в Белом доме. Некоторые страны Латинской Америки также потребовали пересмотра результатов. Аргентина заявила, что не признает победу Мадуро, в Чили подчеркнули, что признают результаты выборов после подтверждения международных наблюдателей. Каракас обвинил эти государства во вмешательстве в выборы.

В Кремле призвали оппозицию признать поражение и не позволять «подогревать» ситуацию извне. Президент Владимир Путин поздравил Мадуро с переизбранием и назвал «желанным гостем» в России. Также с переизбранием президента Венесуэлы поздравил китайский МИД.