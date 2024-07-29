Штаб Мадуро заявил о его победе на выборах президента Венесуэлы

Предвыборный штаб Мадуро заявил о его победе на президентских выборах

Кандидат в президенты Венесуэлы Николас Мадуро победил на выборах, сообщил руководитель предвыборного штаба Мадуро Хорхе Родригес, передает Venezuela news.

«Это была победа для всех. Это была победа, которая поможет нам построить будущее», — заявил Родригес, отметив, что необходимо дождаться официальных подсчетов Национального избирательного совета CNE из «уважения к законам страны».

Принятое Национальным собранием решение, по словам Родригеса, «является признаком окончательного поражения экстремистских факторов в Венесуэле». По словам генерала Владимира Падрино Лопеса, выборы прошли мирно и заявил, что «повстанческий путь насилия был оставлен», а венесуэльский народ «открывает свои объятия для нового этапа».

«Мы уверены, что сможем гарантировать народу Венесуэлы мир, за который он сегодня высказался», — заявил Падрино Лопес.

Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля. Официально зарегистрироваться на них смогли десять кандидатов, включая правящего с 2013 года президента Мадуро, который представляет Единую социалистическую партию Венесуэлы (PSUV).

Главным конкурентом Мадуро на выборах стал Эдмундо Гонсалес Уррутиа из Демократической унитарной платформы. Согласно опросу независимой компании ORC Consultores (аффилирована с венесуэльской оппозицией), его шансы на победу были весьма высоки: 59,6% голосов, в то время как Мадуро — около 12,5%.

Власти Венесуэлы еще в июне заявили, что распространяемые данные опросов лишь свидетельствуют о попытках оппозиции сфальсифицировать результаты выборов.

Предвыборная кампания в Венесуэле сопровождалась серией арестов. В том числе марте и за несколько дней до завершения регистрации кандидатов венесуэльские власти задержали членов команды оппозиции, обвинив их в заговоре против правительства.